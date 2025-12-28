Tři snídaně, tři svačiny
V 5.25 mě budí Sova od Bratří Orffů, podle Spotify moje nejhranější skladba roku 2025. Aby taky ne. Budík posunu ještě dvakrát. V 5.45 už opravdu musím vstát a jít chystat tři snídaně a tři svačiny do školy. Vlastně čtyři – i pro sebe. Můj muž se naštěstí obslouží sám. Před sedmou vstává zbytek rodiny a za chvíli už je zanechávám svému osudu a odcházím do práce. Budu doufat, že mladší syn třeba dnes konečně přijde do školy včas, dcera si vezme neděravé kalhoty a nejstarší syn se učeše.
V práci jsem před půl osmou, připravím si věci, srovnám si myšlenky a od 7.40 už to jede na plné obrátky. Nejdřív dohled u šaten, pak hodina se šesťáky. Ještě spí, dá docela práci je pro něco nadchnout. Následuje suplovací pohotovost. Žádná mimořádnost se neděje, a tak opravuji testy. O velké mám další dohled a pak učím v kuse, další na řadě jsou čtvrťáci, pohoda, pak páťáci a následují osmáci. V rámci speaking testu mají prezentace, takže jen sedím a poslouchám, co si připravili.
Dozvídám se zajímavosti o hercích Álvaru Mortovi a Chrisu Hemsworthovi, ukrajinské zpěvačce Fiïnce nebo zápasníku Charlesi do Bronxovi. Jsou šikovní. Některé výkony nejsou ideální, ale jsem shovívavá, pro některé to bylo opravdu významné vystoupení z komfortní zóny. Následuje můj profesní zlatý hřeb dnešního dne, jediná hodina španělštiny v tomto týdnu. Hodně jich chybí, takže musím trochu překopat přípravu, ale to půjde. Před druhou se rychle naobědvám a chvátám domů. Tam už čeká nejmladší syn. V pár minutách sbalíme batůžek a vyrážíme na chovatelský kroužek. Na parkovišti jen vyskočí z auta a já mířím do bazénu si zaplavat. Mám to vypočítané na minuty, přesně za hodinu musím stát zase zde.
Obvykle mám v tuto dobu dráhu celou pro sebe, ale už ze šaten vidím, že ji brázdí další dva plavci. No nevadí. Dávám si kilometr. Soupeřím sama se sebou, abych byla o něco rychlejší než minule. V polovině si chci trochu odpočinout. Plány mi zhatí spoluplavec. Na obrátce devatenáctého bazénu mě pouští před sebe a plave teď za mnou. A sakra. Nechci ho zdržovat, takže plavu jako o medaile, jak mi velí osobní čest. Čtyřicátý bazén končím se skvělým časem, takže mise splněna. Po plavání vyzvedávám syna z kroužku. Cestou domů mi sděluje novinky – mají nové potkánky, tarantule se bojí i vlastních granulí a málem jim dnes utekla, štír má jen málo jedu a králík drží dietu. Hezké. Potřebujeme salát, takže se stavujeme v obchodě. Po chvíli jdeme ven s plným vozíkem a o pár stovek lehčí. Salát máme taky.
