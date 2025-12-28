Deska týdne: Radio Punctum slaví desáté narozeniny kompilací skladeb, které už nepůsobí menšinově
Desáté narozeniny slaví široce rozmáchlou kompilací internetové Radio Punctum. Dramaturgický výběr, který dal dohromady Tomáš Ferko, věrně odráží žánrovou rozmanitost stanice, čítá ohromujících čtyřicet položek a dostal název Butterfly Effect s ohledem na to, že i hudba okrajových žánrů s malým publikem může mít velký dopad na myšlenky a emoce těch, kdo ji poslouchají.
Butterfly Effect – k poslechu dostupný třeba na Bandcamp – se žánrově rozpíná od hudby postclubové, přes ambient, elektronický postpunk, práci s terénními nahrávkami až po rap. Stylově se tedy pohybuje ve stejných vodách jako samo vysílání Radia Punctum, které odstartovalo v říjnu 2015, když se pořad Aftershapes oddělil od dnes již nefunkčního Radia Streetculture a spustil vysílání z prostorů na pražském Žižkově, kde souběžné vznikal a stále působí klub Punctum – Krásovka.
