0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Jak zachránit děti před TikTokem
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
Kultura28. 12. 20252 minuty

Deska týdne: Radio Punctum slaví desáté narozeniny kompilací skladeb, které už nepůsobí menšinově

Pavel Turek

Desáté narozeniny slaví široce rozmáchlou kompilací internetové Radio Punctum. Dramaturgický výběr, který dal dohromady Tomáš Ferko, věrně odráží žánrovou rozmanitost stanice, čítá ohromujících čtyřicet položek a dostal název Butterfly Effect s ohledem na to, že i hudba okrajových žánrů s malým publikem může mít velký dopad na myšlenky a emoce těch, kdo ji poslouchají.

Butterfly Effect – k poslechu dostupný třeba na Bandcamp – se žánrově rozpíná od hudby postclubové, přes ambient, elektronický postpunk, práci s terénními nahrávkami až po rap. Stylově se tedy pohybuje ve stejných vodách jako samo vysílání Radia Punctum, které odstartovalo v říjnu 2015, když se pořad Aftershapes oddělil od dnes již nefunkčního Radia Streetculture a spustil vysílání z prostorů na pražském Žižkově, kde souběžné vznikal a stále působí klub Punctum – Krásovka. 

↓ INZERCE

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc
Koupit předplatnéMám předplatné, přihlásím se

Mohlo by vás zajímat

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články