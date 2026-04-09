Český inženýr v horách Tchaj-wanu pátrá po ztracených lidech. Většinou ale nachází už jen mrtvá těla
Opakuji si, že pomáhám, jinak bych se zhroutil, říká Petr Novotný, kterému místní přezdívají Beast Runner
Petr Novotný žije v horách v srdci Tchaj-wanu, kde s manželkou po tamních příkrých stezkách v džungli pořádají populární běžecké ultramaratony. Vytáhlý dlouhovlasý Čech je ale obyvatelům ostrovní země známý hlavně díky tomu, že v místní divočině umí vystopovat zmizelé turisty, které oficiální záchranné složky najít nedokázaly. Jeho metody jsou velmi netradiční: do džungle se vydává pěšky a většinou úplně sám, díky své běžecké průpravě rychle překonává velké vzdálenosti a převýšení. Jako vystudovaný inženýr zároveň pracuje s daty, ale i s osobními informacemi pohřešovaných. Je tedy vlastně horským běžcem, datovým analytikem a detektivem v jedné osobě. „Abyste našli někoho, kdo se ztratil v horách, musíte nejdřív pochopit, co je to za člověka a jak přemýšlí, vžít se do jeho situace,“ popisuje Novotný jednu ze svých zásad.
Při svém hledání je velmi úspěšný: za deset let vyřešil desítky případů, a ačkoli většinu lidí bohužel najde už po smrti, pozůstalí jsou mu i tak vděční. Ze svých pátracích akcí vytváří krátké dokumentární filmy, které z rodáka z Červeného Kostelce v asijské zemi udělaly veřejně známou osobnost. Videa, která publikuje pod svou přezdívkou Beast Runner, mají na YouTube miliony zhlédnutí, lidé jejich hlavního protagonistu poznávají na ulici a stále více jich ho žádá o pomoc. Za své služby si účtuje peníze, kvůli nim to však prý rozhodně nedělá. „Je to drsné, emocionálně náročné, pro mě je to spíš břemeno,“ říká o výpravách, které zpravidla končí nalezením už jen ostatků zemřelého člověka.
Tady to známe
Věhlas Beast Runnera už dávno překročil hranice Tchaj-wanu: nedávno s ním natáčela třeba americká televize CNN a psal o něm britský The Guardian. Novotný přitom původně vůbec neměl v plánu věnovat se hledání ztracených osob: na Tchaj-wan před čtrnácti lety přijel z Česka dělat doktorát na místní univerzitě. Pak ho však nadchla zdejší hornatá krajina plná řek, potůčků a bujné vegetace a jeho životaběh nabral úplně jiný směr: začal organizovat běžecké ultramaratony.
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