10. 9. 202622 minut
Je Česko připravené na dětský certifikát? Pomohl by v diskutovaném případu dvou zneužívaných chlapců?
Výtah Respektu: Souhrn dne a rozhovor se Silvií Lauder
Výtah Respektu: Tzv. dětský certifikát, který je součástí novely trestního zákoníku, má začít platit od prvního ledna roku 2027. Část politické reprezentace proti němu začíná opět vystupovat, například bývalá ministryně spravedlnosti Eva Decroix z ODS nebo její spolustraník, poslanec Marek Benda. Jaké mají výhrady? Je dětský certifikát připravený tak, aby za zhruba tři a půl měsíce mohl skutečně začít platit? A jak by mohl pomoct v diskutovaném případu zneužívání dvou chlapců, za které pachatel dostal podmínku? Nejen o tom mluví ve čtvrteční epizodě Silvie Lauder.
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