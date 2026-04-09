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11. 9. 202636 minut

Plaga a Zůna, Babišovi muži v ohrožení. Proč se pod nimi houpe ministerská židle?

Vládneme, nerušit #77: O aktuálním politickém dění v Česku s Kristýnou Jelínkovou, Františkem Trojanem a Filipem Zelenkou

Filip Zelenka
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František Trojan
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Kristýna Jelínková
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Začátek školního roku se zatím nese ve znamení konfliktů mezi ministrem školství Robertem Plagou a předsedou vlády Andrejem Babišem. Veřejné neshody se vážou k návrhu rozpočtu, který podle Plagy v kapitole školství není dostatečné vysoký, premiér mu ale přes média vzkazuje, ať si nestěžuje. Ministr obrany Jaromír Zůna má zase svým způsobem opačný problém: jeho rezort dostal oproti letošnímu roku o 36 miliard navíc, to se ale zase nelíbí předákům hnutí SPD, za které Zůna sedí ve vládě. Oba politici se tak dostávají pod tlak a začíná se spekulovat o jejich konci. Jak je to pravděpodobné? A kdo by je mohl nahradit? O tom si povídají Kristýna Jelínková, František Trojan a Filip Zelenka v 77. dílu podcastu Vládneme, nerušit.

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Vládneme, nerušit

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