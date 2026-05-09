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12. 9. 202653 minut

Voní vám víc houby, nebo káva robusta? A jak by se panu Werichovi žilo v Řeporyjích?

V dalším díle videopodcastu týdeníku Respekt Dělníci kultury spolu Pavel Turek a Jan H. Vitvar debatují o tom, co je v uplynulém týdnu v kultuře zaujalo a o své aktuální práci.

Jan H. Vitvar
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Pavel Turek
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Tentokrát došlo na:

  • speciální přílohu Respektu k Designbloku (kosmetická značka Florentine Terezy Nové a nová díla Maxima Velčovského)
  • cenzuru inscenace Dušana D. Pařízka Hamlet/To be or not to be ve Slovenském národním divadle
  • Memoriál Ireny a Vojtěcha Havlových (Dobrá čajovna)
  • knihu historičky Katjy Hoyer Za zdí: Východní Německo 1949-1990 (Alarm)
  • výstavu sochaře Kryštofa Hoška Omne Animal (Galerie Nová síň)
  • román filmařky Marie Larrea Les gens de Bilbao naissent oú ils veulent (Grasset)
  • kolektivní výstavu Smrt překrásných motýlů (Vila Emila Kolbena, od 15. září)

Když už člověk jednou je, tak má sledovat kulturu v Respektu.

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Podcast je součástí série

Dělníci kultury

69 článků
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