12. 9. 202653 minut
Voní vám víc houby, nebo káva robusta? A jak by se panu Werichovi žilo v Řeporyjích?
V dalším díle videopodcastu týdeníku Respekt Dělníci kultury spolu Pavel Turek a Jan H. Vitvar debatují o tom, co je v uplynulém týdnu v kultuře zaujalo a o své aktuální práci.
Tentokrát došlo na:
- speciální přílohu Respektu k Designbloku (kosmetická značka Florentine Terezy Nové a nová díla Maxima Velčovského)
- cenzuru inscenace Dušana D. Pařízka Hamlet/To be or not to be ve Slovenském národním divadle
- Memoriál Ireny a Vojtěcha Havlových (Dobrá čajovna)
- knihu historičky Katjy Hoyer Za zdí: Východní Německo 1949-1990 (Alarm)
- výstavu sochaře Kryštofa Hoška Omne Animal (Galerie Nová síň)
- román filmařky Marie Larrea Les gens de Bilbao naissent oú ils veulent (Grasset)
- kolektivní výstavu Smrt překrásných motýlů (Vila Emila Kolbena, od 15. září)
Když už člověk jednou je, tak má sledovat kulturu v Respektu.
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Podcast je součástí série
Dělníci kultury
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