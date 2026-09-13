Uplynulých sedm dní očima Ivana Lampera
Uplynulo 25 let od útoku al-Káidy unesenými letadly na New York a Washington. Ochladilo se. Prezident republiky Petr Pavel se v Oslu účastnil pohřbu norského krále Haralda V. Pokud si člověk řekne, že jemu se to stát nemůže, tak to bývá tou největší chybou, komentoval předseda pracovní skupiny pro kyberbezpečnost České bankovní asociace Tomáš Stegura statistickou zprávu, že podvodníci dosud letos způsobili klientům bank škody za téměř dvě miliardy korun – o téměř 80 procent více než loni. Kvůli neschopnosti USA zvítězit ve válce s Íránem překročila cena ropy Brent hranici sta dolarů za barel. Začalo vyjednávání o rozpočtu Evropské unie na léta 2028–2034. Abychom dospěli k přijatelnému kompromisu, musí být současný dvoubilionový návrh Evropské komise vyváženým způsobem snížen o několik stovek miliard eur, uvedli před začátkem rozpočtových debat ve společné deklaraci premiéři nejvíce přispívajících států, Německa, Dánska, Švédska, Finska, Nizozemska a Rakouska, a premiéři nejvíce inkasujících východoevropských zemí včetně Česka vyjádřili proti jakémukoli snížení svých evropských příjmů ostrý protest; zároveň Severoevropané a Západoevropané chtějí směrovat společné finance především na obranu a bezpečnost Unie, zatímco český premiér a majitel agroprůmyslového impéria Andrej Babiš vyhlásil za nejdůležitější především dotace do zemědělství. Nebudu se vyjadřovat k interní komunikaci mezi mnou a ministrem obrany, mou prioritou zůstává každodenní vedení a systémové řízení Armády České republiky, odpověděl náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč na otázku médií, proč mu ministr obrany Jaromír Zůna zakázal účast na klíčové spojenecké bezpečnostní konferenci v Kyjevě, od které si ještě nedávno Hlaváč v rozhovorech pro tisk sliboval, že svými poznatky a inspiracemi pomůže českým vojákům, aby v eventuálním boji s ruským nepřítelem nezůstali „hluší, slepí a němí“. Dyji pod Novými Mlýny znovu zdusily sinice. Začalo vysílat Radio Q, první české rádio pro komunitu LGBT+. Historické vítězství, Evropa se probouzí, tak přivítal čestný prezident vládní strany Motoristé sobě Filip Turek vítězství protiunijní a proruské strany Alternativa pro Německo ve spolkové zemi Sasko-Anhaltsko. Letošní srpen byl celosvětově nejteplejším měsícem v dosavadní měřené historii, uvedla služba Evropské unie pro sledování klimatu Copernicus s tím, že srpnové teploty překonaly hranici jednoho a půl stupně nad průměrem z předindustriálního období v letech 1850–1900, kterou světové společenství označuje za mezní dlouhodobě udržitelnou hodnotu globálního oteplování. Nezajímá mě to a ani to neřeším, komentoval premiér Andrej Babiš rozhodnutí Evropské komise pozastavit kvůli jeho stále nevyřešenému střetu zájmů proplácení části zemědělských dotací pro firmy z Babišova koncernu Agrofert; vládou řízené úřady se pak rozhodly ve vyplácení evropských dotací premiérovým firmám pokračovat navzdory riziku, že Brusel je nakonec neproplatí a účet za Babišovu podporu spadne na bedra českého daňového poplatníka. Po exhumaci ostatků Jana Masaryka z rodinné hrobky v Lánech vyšlo najevo, že tělo někdejšího ministra zahraničí, který v březnu 1948 po komunistickém puči zahynul pádem z okna své kanceláře v Černínském paláci, prošlo procesem zmýdelnění a zůstalo celistvé.
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