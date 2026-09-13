Pět světových zpráv
Pět tisíc, když vyhrajeme
Tolik dolarů podle amerického prezidenta dostane každý dospělý Američan, pokud Republikánská strana vyhraje listopadové midterms – tedy volby do Kongresu v polovině mandátu hlavy státu. Trump to prohlásil na mimořádném předvolebním sjezdu strany, který se konal právě uprostřed funkčního období prezidenta. V USA žije téměř 270 milionů dospělých, což znamená, že tento Trumpův slib by stál americkou vládu zhruba 1,3 bilionu dolarů. Jde zřejmě o první případ, kdy americký prezident nabídl Američanům odměnu v rámci volební kampaně s cílem motivovat je k účasti ve volbách. Demokraté slib označili za planý a pravděpodobně nelegální.
AI jako existenční hrozba
Umělá inteligence by podle výzkumníka společnosti Anthropic Evana Hubingera mohla během příští dekády představovat existenční hrozbu pro lidstvo. Odhaduje, že pravděpodobnost, že AI nakonec „zabije všechny lidi“, je vyšší než 10 procent. Hubinger přitom zdůrazňuje, že současné modely podle něj představují jen malé riziko. Obává se však jejich rychlého vývoje a možnosti, že se AI brzy začne zdokonalovat sama a získá schopnosti, které lidé nebudou schopni kontrolovat. Jeho varování přichází poté, co z Anthropic odešel výzkumník Anthropic Jacob Coxon. Ten tvrdí, že Anthropic ani OpenAI podle něj nejednají dostatečně zodpovědně. Upozorňuje, že vznikají systémy schopné hackovat prakticky cokoli a získávat reálnou moc i zdroje.
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