Pět českých zpráv

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Unijní dotace pro Agrofert
Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) dál vyplácí podporu holdingu Agrofert a nepřerušil ani zpracovávání dalších žádostí. Evropská komise přitom firmám z holdingu pozastavila proplácení části unijních dotací, protože premiér Andrej Babiš se podle jejích úředníků nachází v potenciálním střetu zájmů. „Komise se domnívá, že svěřenský fond, který pan Babiš zřídil, tuto situaci dostatečně neřeší,“ uvedla v úterý mluvčí Evropské komise Louise Bogey.
V současné době prozatím unijní instituce jiný typ dotací, které se označují jako nárokové, Agrofertu stále proplácejí. Jedná se ale stále o finanční podporu, která se vztahuje k loňskému roku, tedy k době, kdy Andrej Babiš nezastával žádnou vládní funkci, a nemohl tak být ve střetu zájmů. O dalším osudu unijních dotací, Agrofertu a Andreje Babiše se tak bude rozhodovat v nadcházejících měsících.
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