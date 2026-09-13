Svět další stejnou věc nepotřebuje
Designér Laurids Gallée odmítá sériovou výrobu, raději brousí plast jako diamant
Designér Laurids Gallée žádné své objekty nevyrábí sériově. Ne snad proto, že by nemohl nebo by o ně nebyl zájem, ale především proto, že podle něj svět už další stejnou věc nepotřebuje. A také proto, že ho opakování začne rychle nudit. To je pozoruhodný postoj v době, kdy design tradičně stojí na schopnosti jeden dobrý návrh co nejefektivněji reprodukovat. Galléeho objekty naopak vznikají jako unikáty nebo maximálně v limitovaných edicích. Pracuje s pryskyřicí, dřevem a sklem, kombinuje průmyslové technologie s ručním řemeslem a své objekty staví na tenkou linii užitého předmětu, sochy a sběratelského kusu. Osmatřicetiletý Rakušan brzy zavítá jako jeden z hlavních hostů na každoroční přehlídku DesignBlok.
Redefinování luxusu
Gallée není izolovaný solitér. Limitované edice, vintage kousky, prototypy, jedinečné kusy ručně vyrobené z kvalitních materiálů, které podtrhují originalitu designérů, se dnes často objevují v galeriích a na veletrzích, jako je Salone del Mobile nebo London Design Festival. Významná část designové komunity luxus redefinuje a hledá jej jinde než ve velkých značkách. Zaměřuje se na čas potřebný na výrobu, původ, jedinečnost objektu, který nemá nikdo jiný, a taky obecné zpomalení konzumního procesu. Scéna tím přirozeně reaguje na společenský vývoj ovlivněný digitalizací, trendy na sociálních sítích i generovanou AI tvorbou.
Unikátní kousky jsou zkrátka na vzestupu a vyšší prodeje designu potvrzují i reporty databází ArtTactic, Bank of America a také tři největší aukční domy Christie’s, Sotheby’s a Phillips. Zájem o design může být hnán vidinou finančně přístupnější cesty ke sběratelství oproti klasickému výtvarnému umění, zároveň poukazuje na větší informovanost na poli udržitelnosti.
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