Kultura13. 9. 20263 minuty
FILM TÝDNE: Chci mluvit se svým agentem! Natáčení se hroutí a musíme zjistit, jestli má Clooney čas
Novopečená režisérka Andréa Martel (Camille Cottin) se chystá natočit vysněný filmový debut podle vlastního scénáře, ale naprosto vše, co se může při jeho přípravách pokazit, se také pokazí. Herec plánovaný do hlavní role nejenže přibral, nakonec dal na poslední chvíli přednost projektu s Wesem Andersonem a v daném termínu je možná volný tak Gérard Depardieu – komu by se však s ním vzhledem k jeho reputaci chtělo točit.
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