Donald Trump teriér
Neuplyne den, kdy by nejobdivovanější americký prezident Trump nepřemýšlel, co ještě k větší slávě Ameriky přejmenovat. Mexický záliv už změnil na Americký, Ontarijské jezero na Americké a americký stát Nové Mexiko by rád proměnil na Novou Ameriku, ale bohužel k tomu nemá pravomoc. Tak jen aby to nedopadlo pro Novomexičany jako s Kennedyho centrem ve Washingtonu, které přejmenoval na Kennedyho-Trumpovo centrum, a když soud rozhodl, že Trumpovo jméno musí z fasády pryč, chce budovu zbourat.
Je smutné, že soudy házejí tomuto velikánovi klacky pod nohy. Máme však pro něj návrh: plemena psů. Z australského ovčáka již vznikl ovčák americký, to ještě bez Trumpova přičinění. Opravdu si ale vládce Bílého domu nechá líbit, že existuje ovčák německý, belgický či kavkazský? Pyrenejský horský pes? Novofundlanďan? Sibiřský husky? Slovenský čuvač či skotský teriér? Nebo grónský pes, z nějž by se po anexi Grónska mohl stát pes americký tak nějak automaticky.
A pak je tu československý vlčák, vytvořený v padesátých letech zkřížením karpatského vlka a německého ovčáka, aby trhal na kusy narušitele hranic. Plachý tvor se svobodomyslnou duší vlka se k tomu nikdy moc nehodil, s tím by si ale američtí šlechtitelé psů poradili. Po přejmenování by mohl honit pašeráky neprocleného zboží na kanadsko-americké hranici.
Kromě toho by si své plemeno zasloužil sám Trump. Nabízí se Jack Russell teriér nazvaný po anglickém knězi Johnu Russellovi. První vyšlechtěná fenka plemene se totiž v 19. století jmenovala Trump. Chronicky neposlušný, veselý pejsek by si z přejmenování jistě nic nedělal.
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