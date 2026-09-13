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Designblok13. 9. 20266 minut

Míchám slzy jednorožce

Tereza Nová se svou značkou Florentine nedělá rozdíly mezi kosmetikou a uměleckým vyjádřením 

Pavel Turek

Jedna věc je jistá, chemie ji nebavila nikdy. Ani na střední škole, ani teď. „Když pracuji, tak s pocitem, že míchám slzy jednorožce, a ne hydroxid sodný,“ říká Tereza Nová opřená o stůl ve své kosmetické výrobně v Litni poblíž Berouna, kde finišuje s přípravami pro svou prezentaci na letošním DesignBloku. Představuje si ji jako velký houbový les, jichž je v okolí spousta.

Na střední umělecké škole studovala malbu, na vysoké přesedlala na filmovou vědu – a podle toho přistupuje ke své kosmetické značce Florentine. Jsou to pro ni spíš divoké barvy, ostré střihy, dějové zvraty, vytváření atmosféry a dojmu než vědecká a laboratorní činnost. Ostatně i proto spolupracuje s vícero ilustrátorkami, jako jsou Nikola Logosová nebo Dana Lédl, které mají při zdobení jejích lahviček a krabiček volnou ruku.

Kombinace uměleckého nahlížení a důsledného přístupu k tomu, aby její kosmetika byla co nejšetrnější jak k přírodě, tak k pracovním podmínkám lidí, kteří získávají výchozí suroviny, dobře zrcadlí to, na čem Tereze Nové záleží. „Tři roky jsem usilovala o to získat certifikát Cruelty-free Leaping Bunny,“ říká s pocitem zadostiučinění: „V praxi to znamenalo, že jsem musela projít všechny své dodavatele a jejich suroviny, ke kterým mi museli poskytnout potvrzení.“

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Dnes tak dobře ví, jakým způsobem jsou ve Francii chováni šneci, od nichž bere sliz – složku, která rozzáří a hydratuje pleť. Stejně tak je informovaná o tom, že ceremoniální kakao, které kupuje z Bali, se produkuje na malé farmě, která zaměstnává hlavně ženy, aby podpořila jejich vstup na trh práce. A ví, že výstelka do balíčků, které rozesílá zákazníkům a zákaznicím, je z houbových mističek, jež jsou stoprocentně kompostovatelné.

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