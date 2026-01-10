1. 10. 202634 minut
Veronika Vlachová: Nadšení obrovské a peníze žádné, tak vypadá regionální žurnalistika
Tekutá společnost #26: S programovou ředitelkou NFNZ o politických tlacích na média i hře na tibetské mísy
Do podcastu Barbory Kroužkové přišla Veronika Vlachová z Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky. Co ohrožuje média v Česku? Proč jsou klíčové i menší mediální buňky? Jakou inspiraci našla v Berlíně, jak se dá meditovat v tramvaji a jak dnes využívá muzikoterapii?
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Podcast je součástí série
Tekutá společnost
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