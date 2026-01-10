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1. 10. 202634 minut

Veronika Vlachová: Nadšení obrovské a peníze žádné, tak vypadá regionální žurnalistika

Tekutá společnost #26: S programovou ředitelkou NFNZ o politických tlacích na média i hře na tibetské mísy

Barbora Kroužková
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Do podcastu Barbory Kroužkové přišla Veronika Vlachová z Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky. Co ohrožuje média v Česku? Proč jsou klíčové i menší mediální buňky? Jakou inspiraci našla v Berlíně, jak se dá meditovat v tramvaji a jak dnes využívá muzikoterapii?

Pořad Tekutá společnost můžete sledovat každý čtvrtek na: 

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Podcast je součástí série

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