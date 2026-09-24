0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Kdo přežije ve věku AI
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
24. 9. 20261 hodina 46 minut

Musí dnes být politici šašci, aby získali naši pozornost?

Respektování s Erikem Taberym, Silvií Lauder a Jánem Markošem v Českých Budějovicích.

Barbora Kroužková
Chcete nás vidět v Google nahoře? Přidejte si Respekt.cz jako oblíbený zdroj

Záznam z nové série debat Respektu, která se každý měsíc věnuje tématům rezonujícím ve společnosti. 21. 9. 2026, České Budějovice Hosté: Erik Tabery, Silvie Lauder, Ján Markoš, moderuje: Barbora Kroužková

↓ INZERCE

Poslouchejte nás v aplikacích:

Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].

Další podcasty

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články