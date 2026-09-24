24. 9. 20261 hodina 46 minut
Musí dnes být politici šašci, aby získali naši pozornost?
Respektování s Erikem Taberym, Silvií Lauder a Jánem Markošem v Českých Budějovicích.
Záznam z nové série debat Respektu, která se každý měsíc věnuje tématům rezonujícím ve společnosti. 21. 9. 2026, České Budějovice Hosté: Erik Tabery, Silvie Lauder, Ján Markoš, moderuje: Barbora Kroužková
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