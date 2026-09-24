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24. 9. 202641 minut

Kuba Ryba: Jsme velmi dobří přátelé z práce, konflikty v kapele řešíme s terapeutkou

Tekutá společnost #25: S frontmanem kapely Rybičky 48 o hudbě, politice i respektující výchově

Barbora Kroužková
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Hostem Barbory Kroužkové je frontman Rybiček 48 Kuba Ryba. V roce 2027 budou mít jediný koncert. Co bude jinak dělat? Proč se vztahy v kapele pomáhá terapeutka a jak zvládá výchovu dvou synů? Mluví také o politické angažovanosti, moci psychedelik a relaxu u ohně.

Pořad Tekutá společnost můžete sledovat každý čtvrtek na webu Respektu a v mobilní aplikaci Respekt. Dále také na Spotify, v Apple Podcastech a na YouTube.

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