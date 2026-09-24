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24. 9. 202618 minut

Babiš dal na Starosty. Okamurovi hodil vidle do jednání o rušení poplatků pro ČT a ČRo před volbami

Výtah Respektu: Souhrn dne a rozhovor s Františkem Trojanem

Zuzana Machálková
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Výtah Respektu: Sněmovna v úvodním kole podpořila koaliční návrh na zmrazení platů vrcholných politiků a političek v příštích pěti letech. Většina opozičních klubů ale zablokovala možnost schválení novely zrychleně v prvním čtení, letos tedy asi ještě účinná nebude. Nicméně, ještě minulý týden to vypadalo, že dolní komora tento týden otevře jedno z nejzásadnějších politických, a vlastně i kulturních, témat posledních měsíců, a to zrušení koncesionářských poplatků a převedení financování veřejnoprávních médií pod státní rozpočet. Nakonec se ale vládní koalice dohodla, že k tomu dojde až po volbách. Jak debata uvnitř vlády probíhala? Jak se opozice chystá na obstrukce? A jak se na změny připravuje vedení obou médií? I o tom mluví ve čtvrteční epizodě František Trojan.

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Výtah Respektu

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