Peníze jako poslední vztahové tabu. Kdo živí, kdo utrácí a kdo tajně nakupuje domy
Ženy XYZ #63: Feministický podcast, ve kterém Silvie Lauder, Markéta Plíhalová a Clara Zanga řeší důležitá aktuální témata
Kdo kolik vydělává a jak se s penězi bude nakládat, bývá v partnerském vztahu ožehavé téma. Pároví terapeuti popisují, že dvojice mnohdy tuto otázku poprvé otevřou až u nich v ordinaci. Výši výdělku si přitom lidé stále spojují se sebehodnotou, mírou nezávislosti či úspěšnosti, což může do vztahové dynamiky silně promlouvat. Finance také mohou být mocným nástrojem kontroly. Jak si peníze rozdělit co nejférověji? Stačí se držet principu 50/50? Jak do toho vstupují děti? A kdo má zaplatit útratu na prvním rande? V novém díle podcastu Ženy XYZ o tom debatují redaktorky Silvie Lauder, Markéta Plíhalová a Clara Zanga.
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