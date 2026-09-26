26. 9. 202645 minut
Rozumí si Česká televize s generací Z? A jak daleko má život v Berlíně a chození na techno k dokonalosti?
V dalším díle videopodcastu týdeníku Respekt Dělníci kultury spolu Jindřiška Bláhová a Pavel Turek debatují o tom, co je v uplynulém týdnu v kultuře zaujalo a o své aktuální práci.
Tentokrát došlo na:
- veletrh uměleckých knih GHMP Art Book Fair
- spojení hollywoodských společností Paramount a Warner Bros Discovery
- dokument Kdyby se holubi proměnili ve zlato Pepy Lubojacki
- spisovatele Vincenza Latronica a jeho román Dokonalosti (Vyšehrad)
- seriál Filter (iVysílání České televize)
- šestou řadu seriálu Slow Horses
- album ATHENTÁT Athény Chlebové
- pekařskou reality show Great British Bake-Off
- album Cheap Fashion kapely Berlin Manson
- knihu Naomi Klein a Astry Taylor: End Times Fascism and the Fight for the Living World (Penguin Books)
- filmové pásmo FAMU 80 - Best of
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Podcast je součástí série
Dělníci kultury
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