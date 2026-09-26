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26. 9. 202645 minut

Rozumí si Česká televize s generací Z? A jak daleko má život v Berlíně a chození na techno k dokonalosti?

V dalším díle videopodcastu týdeníku Respekt Dělníci kultury spolu Jindřiška Bláhová a Pavel Turek debatují o tom, co je v uplynulém týdnu v kultuře zaujalo a o své aktuální práci.

Jindřiška Bláhová
,
Pavel Turek
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Tentokrát došlo na:

  • veletrh uměleckých knih GHMP Art Book Fair
  • spojení hollywoodských společností Paramount a Warner Bros Discovery
  • dokument Kdyby se holubi proměnili ve zlato Pepy Lubojacki
  • spisovatele Vincenza Latronica a jeho román Dokonalosti (Vyšehrad)
  • seriál Filter (iVysílání České televize)
  • šestou řadu seriálu Slow Horses
  • album ATHENTÁT Athény Chlebové
  • pekařskou reality show Great British Bake-Off
  • album Cheap Fashion kapely Berlin Manson
  • knihu Naomi Klein a Astry Taylor: End Times Fascism and the Fight for the Living World (Penguin Books)
  • filmové pásmo FAMU 80 - Best of
↓ INZERCE

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Podcast je součástí série

Dělníci kultury

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