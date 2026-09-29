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29. 9. 202618 minut

Ovládne Švédsko pravice, nebo levice? Zajímat by to mělo i Babiše

Výtah Respektu: Souhrn dne a rozhovor s Jakubem Luckým z Českého rozhlasu

Zuzana Machálková
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Výtah Respektu: Právě v úterý 29. září byl nejdřívější termín, kdy mohl švédský parlament jmenovat nového premiéra nebo premiérku. Tou se mohla stát lídryně středolevé opozice a sociálních demokratů Magdalena Andersson, jejíž strana ve volbách zvítězila. Výsledky však byly velmi těsné a vyjednávání tak složité, že v pondělí oznámila, že v současné situaci vládu sestavit nedokáže. Kdo by tedy ve Švédsku mohl složit vládu? Proč tak dlouho trvalo zveřejnění výsledků? Co lidé ve Švédsku nejvíc řeší? I o tom mluví v nové epizodě Jakub Lucký ze zahraniční redakce Českého rozhlasu.

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