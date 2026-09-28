28. 9. 202655 minut
Babišovo ANO má velké šance konečně prorazit i v Senátu
S Jakubem Janegou a Karlem Páralem o tom, co se ANO naučilo a jak rozumět slovům, která premiéř říká o neklidném světě
Udrží si Babiš radnice, ale hlavně – ovládne konečně senát? Nejen o tom v Debatě Respektu diskutovali politologové Karel Páral a Jakub Janega z Univerzity Palackého v Olomouci se zástupcem šéfredaktora Respektu Tomášem Brolíkem v Divadle na cucky.
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