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28. 9. 202655 minut

Babišovo ANO má velké šance konečně prorazit i v Senátu

S Jakubem Janegou a Karlem Páralem o tom, co se ANO naučilo a jak rozumět slovům, která premiéř říká o neklidném světě

Tomáš Brolík
Zahájení kampaně ANO, 7.9. 2026, Praha Autor: Milan Jaroš
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Udrží si Babiš radnice, ale hlavně – ovládne konečně senát? Nejen o tom v Debatě Respektu diskutovali politologové Karel Páral a Jakub Janega z Univerzity Palackého v Olomouci se zástupcem šéfredaktora Respektu Tomášem Brolíkem v Divadle na cucky.

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