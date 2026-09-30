30. 9. 202616 minut
Rozhádané strany si na jednání o vyslovení nedůvěry vládě dělají kampaň z peněz daňových poplatníků
Výtah Respektu: Souhrn dne a rozhovor s Evou Soukeníkovou přímo z dolní komory
Výtah Respektu: Poslanci a poslankyně už druhým dnem jednají o opozičním návrhu na vyslovení nedůvěry vládě ANO, SPD a Motoristů. Vzhledem k počtu hlasů je nicméně předem téměř jisté, že opoziční strany neuspějí. Proč tedy s návrhem přesto přišly? Proč jsou vláda s opozicí rozhádané jako už dlouho ne? Kolik takové dva jednací dny stojí daňové poplatníky? I o tom mluví ve středeční epizodě přímo z Poslanecké sněmovny Eva Soukeníková.
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Podcast je součástí série
Výtah Respektu
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