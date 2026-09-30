0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Ubránilo by se Česko dronům?
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
30. 9. 202616 minut

Rozhádané strany si na jednání o vyslovení nedůvěry vládě dělají kampaň z peněz daňových poplatníků

Výtah Respektu: Souhrn dne a rozhovor s Evou Soukeníkovou přímo z dolní komory

Zuzana Machálková
Chcete nás vidět v Google nahoře? Přidejte si Respekt.cz jako oblíbený zdroj

Výtah Respektu: Poslanci a poslankyně už druhým dnem jednají o opozičním návrhu na vyslovení nedůvěry vládě ANO, SPD a Motoristů. Vzhledem k počtu hlasů je nicméně předem téměř jisté, že opoziční strany neuspějí. Proč tedy s návrhem přesto přišly? Proč jsou vláda s opozicí rozhádané jako už dlouho ne? Kolik takové dva jednací dny stojí daňové poplatníky? I o tom mluví ve středeční epizodě přímo z Poslanecké sněmovny Eva Soukeníková.

↓ INZERCE

Poslouchejte nás v aplikacích:

Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].

Podcast je součástí série

Výtah Respektu

514 článků
514 podcastů
Všechno k sérii

Další podcasty

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články