0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Opět strašně aktuální Havel
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Obálka vydání 41/2026
41/2026 • 5.–11. 10. 2026

Opět strašně aktuální Havel

Nejvýznamnější Čech naší doby by oslavil 90. narozeniny. Jak se bez něj žije jeho přátelům?

Koupit předplatné
Obálka vydání 40/2026
Ubránilo by se Česko dronům?
28. 9. – 4. 10. 2026
Autor: Bohdan Holomíček
Opět strašně aktuální Havel
Opět strašně aktuální Havel
Pomůže Motoristům na magistrát defenestrace Pirátů? A opravdu to ANO myslí se Senátem vážně?
Pomůže Motoristům na magistrát defenestrace Pirátů? A opravdu to ANO myslí se Senátem vážně?
Proč si někteří soudci pořád myslí, že desetileté děti chtějí sex s dospělými
Proč si někteří soudci pořád myslí, že desetileté děti chtějí sex s dospělými

Editorial

Vzkaz Václava Havla z roku 1965

Erik Tabery

On svým slovům dostál, uvidíme, jak si povedeme my

Anketa

Podle zjištění Respektu je ochrana Česka proti dronům dramaticky slabá. Co uděláte pro to, aby se zlepšila?

Respekt

Respekt • Despekt

Respekt/Despekt

Respekt

Komentář

Všechno nejlepší, pane Suchý!

Jan H. Vitvar

Hitmaker a kabaretiér pro mě jako dítě představoval oslňující srážku s autenticitou

Neotravujte!

Marek Švehla

Stát musí pomáhat veřejné kontrole, nikoli jejímu oslabování

Fico, Danko, Taraba. Všichni tři prohráli

Matúš Kostolný, Denník N

Celá opozice zahrála svou hru velmi dobře

Boje na východě Afriky a na Blízkém východě se nebezpečně slévají. Hrozí nový chuchvalec válek

Tomáš Lindner

Vše dnes nahrává tomu, aby lokální konflikty přesahovaly hranice, trvaly déle a přinesly civilistům více utrpení

Ranní postřeh

Olga Lomová: Na co Si Ťin-pching nesmí ani pohlédnout

Olga Lomová

Prohlídku starých smluv ve Washingtonu čínská strana předčasně ukončila

Téma

Opět strašně aktuální Havel

Marek Švehla

Nejvýznamnější Čech naší doby by oslavil 90. narozeniny. Jak se bez něj žije jeho přátelům?

Agenda

Pět českých zpráv

Respekt

Pět světových zpráv

Respekt

Politika

Pomůže Motoristům na magistrát defenestrace Pirátů? A opravdu to ANO myslí se Senátem vážně?

Kristýna Jelínková, Eva Soukeníková, František Trojan

Pět důvodů, proč se vyplatí sledovat volby

Zahraničí

Přijdeme o vodu, vzduch i klid. A kvůli čemu? Aby nějací miliardáři ještě víc zbohatli?

Dominika Perlínová

Americké volby na poslední chvíli víří nečekané téma: datová centra

Co Netanjahu věděl o chystaném útoku Hamásu?

Vivian Salama, The Atlantic

Rekonstrukce izraelské nepřipravenosti: Šéf káhirské rozvědky navštívil krátce před 7. říjnem Tel Aviv – s varovnou zprávou ohledně Gazy

Společnost

Proč si někteří soudci pořád myslí, že desetileté děti chtějí sex s dospělými

Markéta Plíhalová

Schopnost tuzemské justice vyvarovat se zjevných chyb v případech znásilnění roste jen pomalu

Brno jako Kodaň

Silvie Lauder

Moravská metropole se pomalu posouvá kupředu, ale nemá jasnou vizi a vládnou jí auta

Česko

U nás se mýt nebudete. Předvolební kampaň proti lidem bez domova přitvrzuje

Kristýna Jelínková

Politici dávají čím dál silněji najevo, že je ve svých městech a čtvrtích nechtějí, ale s řešením nepřicházejí

Rozhovor

Můžeme se stát generací změny

Jan H. Vitvar

S kurátorem Vojtěchem Fábrym o proměnách současné lásky, strachu mladých z budoucnosti a otevírání zásadních témat skrz umění

Kultura

Shabaka Hutchings: Na začátku zní hrozně úplně všechno

Pavel Turek

Na festival Prague Sounds míří jeden z největších inovátorů současného jazzu

Veřejná doprava a erotické pomůcky jsou bezedná témata, říká autorka nové petřínské lanovky

Barbora Koutná

Designérka Anna Marešová navrhla zamilovaný vůz, která nechává vyniknout výhledu na Prahu

ALBUM TÝDNE: Dneska umřem a zejtra nanovo. Kapela Zrní ukazuje, že jde začít, aniž se kdy přestalo

Pavel Turek

VÝSTAVA TÝDNE: Bez mobilu v ruce a s větší intenzitou – Radka Bodzewicz v DOXu vystavuje svou čistou malbu

Jan H. Vitvar

Literatura

Čekal jsem lázně, ne vězení

Petr Třešňák

Podivuhodně zapomenutý

Jakub Rákosník

Motýložrout v muzeu

Štěpán Sedláček

Jeden den v životě

Moje srdeční záležitost

Vladimír Knop

Komiks

Zen žen

Lela Geislerová, Martin Mach Ondřej

Minulý týden

Uplynulých sedm dní očima Ivana Lampera

Ivan Lamper