Opět strašně aktuální Havel
Nejvýznamnější Čech naší doby by oslavil 90. narozeniny. Jak se bez něj žije jeho přátelům?
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Všechno nejlepší, pane Suchý!
Jan H. Vitvar
Hitmaker a kabaretiér pro mě jako dítě představoval oslňující srážku s autenticitou
Neotravujte!
Marek Švehla
Stát musí pomáhat veřejné kontrole, nikoli jejímu oslabování
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Matúš Kostolný, Denník N
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