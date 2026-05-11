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Jak Babiš pomohl na svět lídrovi
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Obálka vydání 42/2026
42/2026 • 12.–18. 10. 2026

Jak Babiš pomohl na svět lídrovi

Hnutí ANO tak moc chtělo porazit Grolicha, až z něj udělalo hvězdu opozice

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Obálka vydání 41/2026
Opět strašně aktuální Havel
5.–11. 10. 2026
Jan Grolich, hejtman, politik, volební štáb KDU-ČSL Autor: ČTK / Šálek Václav
Senát: Grolich na vítězné vlně, ANO v defenzivě, STAN v očekávání 
Senát: Grolich na vítězné vlně, ANO v defenzivě, STAN v očekávání 
Američané jsou teď cyničtější a Trumpa považují za součást běžné politiky
Američané jsou teď cyničtější a Trumpa považují za součást běžné politiky
Klesající Lipno odhalilo starý hřbitov. A s ním drsný osud obce, přes kterou se převalily dějiny
Klesající Lipno odhalilo starý hřbitov. A s ním drsný osud obce, přes kterou se převalily dějiny

Editorial

Lekce z prezidentovy cesty z Maroka do Černoučku

Erik Tabery

Anketa

První iPod slaví 25. výročí svého uvedení na trh. Je možné v budoucnosti očekávat ještě nějakou revoluci v poslechu hudby?

Respekt

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Respekt

Komentář

ANO v boji o Senát opět propadá, ztrácí i ve velkých městech

Marek Švehla

Komunální a senátní volby posílily názor, že Babiš se dá porazit

Pan Plaga má inkluzivní třídu stále rád

Eva Soukeníková

Boj o jednu z porevolučních vymožeností se stupňuje

Ministr ničení kultury

Jan H. Vitvar

Oto Klempíř začal ve Frankfurtu otevřeně vyhrožovat umělcům

Někteří mluví o vítězství USA v Íránu. Já si tím jistý nejsem

Fareed Zakaria

Trumpova administrativa se musí konečně rozhodnout, čeho chce v Íránu dosáhnout

Komunální a senátní volby 2026

Babišovi se nedařilo a Praha ať si dá pozor

Kristýna Jelínková, Eva Soukeníková, Ondřej Kundra, Filip Zelenka, Tomáš Brolík

Hnutí ANO prožilo první neúspěšné komunální volby a celá vláda s ním. Nejspokojenější jsou Starostové

Senát: Grolich na vítězné vlně, ANO v defenzivě, STAN v očekávání 

František Trojan

Volby do horní komory polily lidovce živou vodou, vládním stranám řekly ne a Starostům příliš neublížily

Grolich: Udělali jsme si u voličů ANO průzkumy, jak kritizovat vládu, a vyšlo to

František Trojan

S předsedou lidovců a čerstvě zvoleným senátorem o tom, jak porazit Babišovo hnutí a přitom nenaštvat vládní voliče

Jak se partnerka kontroverzního miliardáře Tsoukernika stala oblíbenkyní Andreje Babiše

Ondřej Kundra

Předvolební Česko, 16. díl: Sandra Tsoukernik se o politiku nikdy nezajímala, teď plní náměstí, zatímco její muž se strategicky stáhl

Agenda

Pět českých zpráv

Respekt

Pět světových zpráv

Respekt

Zahraničí

Fico si poradí. Rozumí Slovákům a je to vůdce

Ivana Svobodová

V rodném městě slovenského premiéra Topoľčanech mnozí voliči Smeru vědí, kdo může za problémy země. A Robert Fico to prý rozhodně není.

Spasitel Magyar dělá, co může, a jeho Maďarům se to zatím líbí

Tomáš Brolík

Nový premiér vládne zemi skoro půl roku a šíří kolem sebe optimismus

Prezidente, tohle už fakt přeháníš

Magdaléna Fajtová

Studentské protesty v ulicích francouzských měst opět připomněly hluboké systémové problémy druhé největší evropské ekonomiky

Zdraví

„Ti mikrobi jsou jako armáda.“ Šíří se v Rusku smrtelný plicní mor?

Martin Uhlíř

Nemoc stejně nebezpečná jako antrax či ebola mohla uniknout z laboratoře – civilní a v krajním případě i vojenské

Česko

„Jsem součástí církve a je mi líto, že se tohle uvnitř děje.“ Katolíci se vydali na kající pouť

Markéta Plíhalová

Případy zneužívání se v církvi opakují, nový pražský arcibiskup chce obnovit důvěru

Klesající Lipno odhalilo starý hřbitov. A s ním drsný osud obce, přes kterou se převalily dějiny

Petr Horký

Příběh Dolní Vltavice, pozapomenutého šumavského městysu, který skončil na dně přehrady

Rozhovor

Američané jsou teď cyničtější a Trumpa považují za součást běžné politiky

Dominika Perlínová

S Peterem Bakerem, novinářem The New York Times, o blížících se volbách do Kongresu, o připravenosti demokratů jít do boje s prezidentem a o tom, jaké ponaučení si z Donalda Trumpa berou evropští lídři

Kultura

Trosečníci na vlnách naděje

Jan H. Vitvar

DOX se vrací k dávnému příběhu fregaty Medúza. Výsledkem je umělecký vor pro současné těžké časy

Od antiky k lidským povahám

Tomáš Gabriel

Letošní laureátka Nobelovy ceny za literaturu Anne Carson nevytváří koláž žánrů, ale skutečně hranice mezi žánry ruší a překračuje je

FILM TÝDNE: Radši Drákula než pokrok? Vítěz Cannes testuje na jedné facce dobro systému a svobodu jednotlivce

Jindřiška Bláhová

Hudba

Výročí iPodu: Vzal jsem ho do ruky a hned věděl, jak na to

Pavel Turek

Přenosný přehrávač od Applu před čtvrtstoletím změnil nejen hudební průmysl, ale i podobu kapitalismu

Kultura

ALBUM TÝDNE: Polské punkové duo Siksa se ptá, zda by myši, moli nebo koně řekli o lidstvu něco dobrého

Pavel Turek

Jeden den v životě

Kyjevští kuchyňští mravenci

Angela Rogner

Komiks

Zen žen

Lela Geislerová, Martin Mach Ondřej

Minulý týden

Uplynulých sedm dní očima Ivana Lampera

Ivan Lamper