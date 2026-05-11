Jak Babiš pomohl na svět lídrovi
Hnutí ANO tak moc chtělo porazit Grolicha, až z něj udělalo hvězdu opozice
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Komentář
ANO v boji o Senát opět propadá, ztrácí i ve velkých městech
Marek Švehla
Komunální a senátní volby posílily názor, že Babiš se dá porazit
Pan Plaga má inkluzivní třídu stále rád
Eva Soukeníková
Boj o jednu z porevolučních vymožeností se stupňuje
Ministr ničení kultury
Jan H. Vitvar
Oto Klempíř začal ve Frankfurtu otevřeně vyhrožovat umělcům
Někteří mluví o vítězství USA v Íránu. Já si tím jistý nejsem
Fareed Zakaria
Trumpova administrativa se musí konečně rozhodnout, čeho chce v Íránu dosáhnout
Komunální a senátní volby 2026
Babišovi se nedařilo a Praha ať si dá pozor
Kristýna Jelínková, Eva Soukeníková, Ondřej Kundra, Filip Zelenka, Tomáš Brolík
Hnutí ANO prožilo první neúspěšné komunální volby a celá vláda s ním. Nejspokojenější jsou Starostové
Senát: Grolich na vítězné vlně, ANO v defenzivě, STAN v očekávání
František Trojan
Volby do horní komory polily lidovce živou vodou, vládním stranám řekly ne a Starostům příliš neublížily
Grolich: Udělali jsme si u voličů ANO průzkumy, jak kritizovat vládu, a vyšlo to
František Trojan
S předsedou lidovců a čerstvě zvoleným senátorem o tom, jak porazit Babišovo hnutí a přitom nenaštvat vládní voliče
Jak se partnerka kontroverzního miliardáře Tsoukernika stala oblíbenkyní Andreje Babiše
Ondřej Kundra
Předvolební Česko, 16. díl: Sandra Tsoukernik se o politiku nikdy nezajímala, teď plní náměstí, zatímco její muž se strategicky stáhl
Zahraničí
Fico si poradí. Rozumí Slovákům a je to vůdce
Ivana Svobodová
V rodném městě slovenského premiéra Topoľčanech mnozí voliči Smeru vědí, kdo může za problémy země. A Robert Fico to prý rozhodně není.
Spasitel Magyar dělá, co může, a jeho Maďarům se to zatím líbí
Tomáš Brolík
Nový premiér vládne zemi skoro půl roku a šíří kolem sebe optimismus
Prezidente, tohle už fakt přeháníš
Magdaléna Fajtová
Studentské protesty v ulicích francouzských měst opět připomněly hluboké systémové problémy druhé největší evropské ekonomiky
Zdraví
Česko
„Jsem součástí církve a je mi líto, že se tohle uvnitř děje.“ Katolíci se vydali na kající pouť
Markéta Plíhalová
Případy zneužívání se v církvi opakují, nový pražský arcibiskup chce obnovit důvěru
Klesající Lipno odhalilo starý hřbitov. A s ním drsný osud obce, přes kterou se převalily dějiny
Petr Horký
Příběh Dolní Vltavice, pozapomenutého šumavského městysu, který skončil na dně přehrady
Rozhovor
Kultura
Trosečníci na vlnách naděje
Jan H. Vitvar
DOX se vrací k dávnému příběhu fregaty Medúza. Výsledkem je umělecký vor pro současné těžké časy
Od antiky k lidským povahám
Tomáš Gabriel
Letošní laureátka Nobelovy ceny za literaturu Anne Carson nevytváří koláž žánrů, ale skutečně hranice mezi žánry ruší a překračuje je