Uplynulých sedm dní očima Ivana Lampera
Jako první přehrada v republice vyschla Vodní nádrž Husinec na řece Blanici a z klesajícího Lipna vystoupilo Srdce Vltavy. Můžeme říct, že v moderní době, kdy žijeme v systému současného vodního hospodářství, je to opravdu poprvé velké sucho, komentoval situaci pro média ředitel úseku hydrologie Českého hydrometeorologického ústavu Jan Daňhelka. Noviny přinesly zprávu, že ruská armáda provedla na narozeniny ruského prezidenta Vladimira Putina jedno z nejrozsáhlejších bombardování civilních cílů na Ukrajině, které v činžovním domě v Prylukách u Černihivu zabilo 24 lidí včetně pěti dětí. Vzápětí poté média zveřejnila oznámení amerického prezidenta Donalda Trumpa, že ruší protiruské sankce a začne od Rusů kupovat naftu, ze které Putinův režim financuje ukrajinskou válku; řada demokratických politiků včetně českých označila Trumpův obchod za „zradu Ukrajiny a Evropy“. Jak mám oddělovat politiku a literaturu v době, kdy celá Evropa hnědne, v době, kdy všude stačí neukojené choutky jednoho jediného člověka po moci, aby celý stát propadl chaosu, v době, kdy v české vládě sedí dva bývalí spolupracovníci komunistické Státní bezpečnosti, v době, kdy jsme demokracii zredukovali na byznys a ekonomický pragmatismus, v době, kdy kontinentální Čína ohrožuje svobodný Tchaj-wan, v době, kdy Ukrajina brání svou svobodu, což stojí tolik lidských životů, v době, kdy jsou normalizovány nové fašismy, nové totalitarismy a genocidy, řekla ve svém projevu k zahájení knižního festivalu ve Frankfurtu nad Mohanem česká spisovatelka Radka Denemarková. V jedné z německých spolkových zemí, Sasku-Anhaltsku, se poprvé stal předsedou tamního parlamentu reprezentant extremistické, nacismus bagatelizující strany Alternativa pro Německo. Módní řetězec Zara po protestech stáhl ze své nabídky dětský karnevalový kostým navržený jako kopie mundúru vězňů z Osvětimi. Část české společnosti si připomenula třetí výročí masakru, ve kterém teroristé hnutí Hamás pozabíjeli v izraelských kibucech u hranic s Gazou 1200 lidí, z toho 300 žen a 40 dětí; loňský skandál, kdy české umělecké vysoké školy a některé fakulty Karlovy a Masarykovy univerzity oslavily druhé výročí největšího vraždění Židů od druhé světové války vyvěšením palestinských vlajek a protiizraelských sloganů, se letos neopakoval. Obranu Ukrajiny lze zcela legitimně vnímat jako obranu napadené země před postupem autokratických a protidemokratických sil blíže k našim hranicím, tedy určitým způsobem i předsunutou obranu samotné České republiky jako demokratického právního státu, zdůvodnil pražský státní zástupce Ondřej Bednář, proč zastavil trestní stíhání českého dobrovolníka, který po ruském útoku na Ukrajinu v roce 2022 vstoupil do ukrajinské armády bez souhlasu tehdejšího prezidenta Miloše Zemana, a policie proto navrhla obžalovat ho z nedovolené služby v cizích ozbrojených silách. Uplynulo 90 let od narození Václava Havla. Užíváme si to naše teď, dokud trvá. Jsme doma a spolu a moc si toho vážíme. Bez pomoci hospice by to nešlo, citoval Radiožurnál ve svém novém seriálu Poslední přání slova paní Aleny, jejíž devětapadesátiletý manžel je v terminálním stadiu rakoviny a ona se rozhodla pečovat o něj s pomocí pracovníků mobilního hospice doma. Proběhly senátní a komunální volby. Po přechodu studené fronty se ochladilo a přišel déšť.
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