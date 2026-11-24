Konec „trofejních operací“. Rakovinu slinivky budou léčit velké nemocnice s nižší úmrtností
V Česku se po letech sporů rozjela centralizace zdravotní péče. Změny kolem léčení zhoubného nádoru slinivky jsou jejím prvním krokem
Preventivním kontrolám se Radka Housková ze Strakonic coby bývalá onkologická pacientka – v osmačtyřiceti letech prodělala rakovinu prsu – podrobovala každoročně, což jí zachránilo život. Ačkoli neměla žádné příznaky, během jedné z návštěv lékaře se rozsvítila pomyslná varovná kontrolka: „Mladá paní doktorka ze Strakonic zjistila, že mám nějaký problém na slinivce.“
Bohužel se ukázalo, že jde po deseti letech opět o zhoubnou nemoc. Paní Radka se však velmi rychle dostala do pražské Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, kde chirurgové nádor odstranili. Je to už pět let, a pacientka se tedy může počítat mezi vyléčené.
Většina lidí v Česku bohužel dopadne hůř. Ze zhruba 2700 pacientů, kteří tu ročně vyslechnou stejnou diagnózu, je jen asi u pětiny nemoc odhalena včas, v době, kdy lze nádor ještě operovat. Pouze operace přitom znamená naději na vyléčení nebo aspoň výrazné prodloužení života. Pokud k ní nedojde, chemoterapie či ozařování velkou šanci nedávají, protože nádor slinivky je vůči nim mimořádně odolný – obklopuje jej ochranný „pancíř“ vazivové tkáně, který musí chirurg spolu s vlastním nádorem odstranit. Čas je tu klíčový; jakmile nádor naroste na zhruba více než centimetr, chirurgická léčba začíná být velmi obtížná či nemožná.
Počet nových případů rakoviny slinivky u nás i ve světě rok od roku roste. Česko je však výjimečné tím, že tu stoupající křivku počtu nových případů téměř přesně kopíruje i křivka úmrtí. Jinými slovy, většina lidí, u nichž je zde nádor nalezen, zemře. Zatímco v USA žije po pěti letech od diagnózy dvanáct až třináct procent pacientů, u nás je to jen šest procent. A celosvětově jsme v úmrtnosti na tuto zhoubnou nemoc pátí nejhorší.
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu