V mysli megalomana
Tajná vládní zpráva, která předpověděla poslední dva roky Hitlera u moci
Na jaře roku 1943 obdržel harvardský psychoanalytik Walter C. Langer dotaz od Williama J. Donovana, šéfa amerického vládního Úřadu pro strategické služby (OSS), předchůdce dnešní CIA zaměřeného na tajné operace. Donovan si u něj chtěl objednat vypracování psychologického profilu Adolfa Hitlera.
„Potřebujeme realistické zhodnocení situace v Německu,“ řekl Donovan Langerovi. „Pokud to tam Hitler řídí, co je to za člověka? Jaké jsou jeho ambice? Jak se jeví německému lidu? Jak se chová ke svým spolupracovníkům?“ Šéf OSS chtěl porozumět Hitlerovu „psychologickému profilu – věcem, které ho pohánějí“. Toužil zjistit hlavně to, jak by Hitler mohl reagovat na sílící nepřízeň osudu.
Hitler byl zvyklý vyhrávat. Od roku 1933 do roku 1943 kráčel nacistický vůdce od jednoho ohromujícího politického a vojenského triumfu k dalšímu: zajistil si funkci kancléře, rozdrtil německý ústavní pořádek, anektoval Rakousko, rozbil Československo a následně napadl Polsko, Francii, Belgii, Nizozemsko, Dánsko, země severní Afriky a Rusko. Až do roku 1943 se Hitler zdál být neúprosnou politickou a vojenskou silou, která ničila ústavní pojistky, mezinárodní smlouvy trhala na kusy, rozbíjela obchodní aliance, převrátila mezinárodní řád vzhůru nohama a nakonec uvrhla celý svět do války.
Pak ale přišly vojenské zvraty, které Hitlera zastavily: El Alamein v listopadu 1942 a poté Stalingrad v lednu 1943. Donovan chtěl vědět, jak by Hitler reagoval – vojensky, politicky, osobně –, pokud by se válečná karta začala obracet. „Myslíte, že byste mohl přijít s něčím v tomto smyslu?“ ptal se Langera.
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