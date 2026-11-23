Umírám smíchy, vrať se do hrobu. Jak se vyznat v babylonu on-line jazyka
Komunikace na sociálních sítích a v chatech urychluje generační rozdíly. Starší lidé jsou doslovní a drží si odstup, zbraní mladých je cynismus a ironie
Jasně, přijdu. Kdyby vám někdo poslal tuhle větu do chatu, četli byste ji jako prosté sdělení, nebo byste z ní vytušili přílišný odstup či i nevraživost? Zatímco lidé starší 60 let ji považují za neutrální a chladný tón z ní tuší jen dvě procenta dotazovaných, lidem do 30 let přijde značně podezřelá tečka na konci sdělení. Pětině z nich evokuje přílišnou formálnost a strojenost, další pětině dokonce chlad a odměřenost a třetině signalizuje definitivní uzavření konverzace, jak ukázalo říjnové šetření agentury STEM. (Nedávno jsem kamarádovi vyprávěla, jak mi o patnáct let starší člověk napsal: Dobré ráno. A on se nevěřícně ptal, jestli na konci přání skutečně udělal tečku.)
Ještě složitější je to s emoji, smajlíky a obrázky, kterými vyjadřujeme emoce, mimiku a další prvky neverbální komunikace. Asi nejvýraznějším symbolem generačního neporozumění se stal palec nahoru. V době rozmachu Facebooku zhruba před patnácti lety byl univerzálním symbolem, který vyjadřoval nadšený souhlas nebo zalíbení. Značná část starší generace u jednoduchého symbolu zůstala. Jenže s tím, jak se paleta obrázků vyjadřujících nejrůznější nuance pocitů rozšířila, mladší lidé jej začali číst jako strohý nebo rezervovaný. „Může to být vnímáno také jako ukončení konverzace. Něco jako: Jsem s vámi hotov,“ potvrzuje lingvista Ondřej Bláha z Filozofické fakulty Univerzity Palackého.
Snadno tak může dojít k nedorozumění nejen na pracovišti, kde se čím dál větší část interní komunikace přesouvá z e-mailu právě na chatovací platformy, ale také v osobním životě. Rozdíly v kódování zpráv jsou sice nejpatrnější v extrémech, tedy u nejmladší generace Z a nejstarších boomerů – ale zapomínat bychom neměli ani na střední generaci. Dnešní čtyřicátníci a padesátníci fungují v on-line světě jako „digitální bilingvisté“. Sami zažili dobu bez internetu, ale zároveň je v mladším věku formovaly platformy jako Skype, ICQ, později i Facebook. Smajlíky používají hlavně pragmaticky jako uvolňující prvek, který má suchý psaný text změkčit. Lze si tedy porozumět, aniž bychom se museli nutně učit slang té které věkové skupiny?
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu