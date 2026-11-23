Genocida v Myanmaru se odsoudit může. Se zločiny Ruska nebo Izraele je to o dost složitější
Proč světoví lídři útočí na instituce mezinárodního práva a co s tím může Evropa dělat
Na konci minulého týdne se svět mezinárodního trestního práva otřásl. A to hned dvakrát. Prezidenti Donald Trump, Vladimir Putin a Si Ťin-pching na společném summitu odsoudili přístup Mezinárodního trestního soudu, který stíhá jednotlivce za páchání válečných zločinů – a vydal mimo jiné zatykač na prezidenta Putina. Soud se sídlem v Haagu funguje na základě mezinárodní smlouvy, takzvaného Římského statutu, jejž dosud podepsalo 125 zemí. Rusko, Čína ani USA k nim ale nepatří a rozhodnutí nerespektují. Porušování mezinárodního trestního práva a páchání nejzávažnějších zločinů řeší v globálním měřítku i jedna z institucí OSN – Mezinárodní soudní dvůr. Ten ve čtvrtek rozhodl, že Maynmar se dopustil genocidy proti muslimské menšině Rohingů. S takovým rozhodnutím – zdá se – světové velmoci problém nemají. Expertka na mezinárodní právo z Peace Research Center Prague Nikola Kurková Klímová v rozhovoru vysvětluje, proč je podkopávání důvěry v mezinárodní instituce nebezpečné, i to, jak může Evropa tlačit na to, aby se oběti vojenských a politických křivd dočkaly spravedlnosti a pachatelé byli potrestáni.
Jedno z témat, k němuž se lídři USA, Číny a Ruska po společném bleskovém summitu v čínském Šen-čenu explicitně (a kriticky) vyjadřovali, byl Mezinárodní trestní soud (ICC). O čem jejich zájem vypovídá?
Celkově byl summit v Šen-čenu pokusem o redefinici mezinárodního pořádku nebo o přenastavení mezinárodních norem. A přestože se například ruský prezident Vladimir Putin odvolával na nutnost spolupráce a dodržování mezinárodního práva, bohužel to, jak si tyto mocnosti, nyní už včetně Spojených států, mezinárodní právo představují, je značně posouvá pryč od standardu, tedy respektování mezinárodních institucí. A právě proto je tam i snaha zdiskreditovat Mezinárodní trestní soud. ICC je instituce, která je dlouhodobě trnem v oku jak Spojeným státům, tak Rusku. Ve vztahu k Rusku je to zejména kvůli zatykači na ruského prezidenta. U Spojených států jde o stíhání amerických vojáků kvůli podezření ze spáchání zločinů podle mezinárodního práva v Afghánistánu. A Čína dlouhodobě zpochybňuje mezinárodní instituce jako takové. Takže tohle téma dlouhodobě zapadá do jejich společného podrývání mezinárodních norem.
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