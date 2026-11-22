Respekt Sezona, zima 2026. Co číst, vidět, slyšet
Respekt Sezona zima 2026-2027
Čtete článek z přílohy Respekt Sezona, která vyšla v Respektu 48/2026.
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Drahé čtenářky, drazí čtenáři,
česká kultura momentálně čelí nejsilnějšímu mocenskému tlaku v porevoluční historii. Ještě na jaře ministr kultury Oto Klempíř tvrdil, že veřejnou podporu si zasluhují především ty projekty, za nimiž sám vidí „co největší návratnost“ investice. Dnes o půl roku později už jím vedený rezort nestanovuje kritéria ekonomická, nýbrž ideologická. Celý systém odborného a nezávislého hodnocení aktuálně prochází ministerskou revizí, jejímž cílem je zbavit kulturu veškerého „aktivismu“ a „politické propagace“. V ohrožení je kvůli tomu nejen řada literárních časopisů, ale i další projekty kritizující současnou vládu. Zatím nevíme, kdo bude nově rozhodovat o tom, které projekty budou moci čerpat kolektivní dotace. V našem pravidelném výběru tipů na kulturní zážitky nastávající podzimní a zimní sezony nicméně najdete spoustu akcí, které můžete podpořit svou individuální návštěvou.
Jan H. Vitvar
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