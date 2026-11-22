Kultura22. 11. 20262 minuty
VÝSTAVA TÝDNE: Když slova nahradí smích – Vojtěch Šůra nás učí dívat se na svět s nadhledem
Svět současného art brut – umění v syrovém či surovém stavu – je mimo jiné fascinující tím, jakou zprávu o našem světě jím předkládají lidé, kteří komunikují jiným jazykem, než na jaký jsme zvyklí. Přesně takovým autorem je třiačtyřicetiletý Vojtěch Šůra, jehož výstava Smích a sršení aktuálně probíhá pod dohledem kurátora Jaromíra Typlta v Galerii Art brut Praha.
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