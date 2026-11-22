Koncerty, na které stojí za to jít
Respekt Sezona zima 2026-2027
Čtete článek z přílohy Respekt Sezona, která vyšla v Respektu 48/2026.
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Chelsea Wolfe
ARCHA+, Praha, 5. 12.
Oddané publikum si získala jedinečným propojením doom folku, gotického rocku a experimentální elektroniky. Posledním albem The Dark načala Chelsea Wolfe novou kapitolu své kariéry. Po kritikou oceňovaném albu She Reaches Out to She Reaches Out to She (2024) opět rozšiřuje své hudební výrazivo, s lehkostí se pohybuje mezi metalem, folkem, industriálem i éterickými baladami a propojuje filmovou temnotu a syrové emoce s atmosférickou intenzitou. Během své kariéry spolupracovala se spřízněnými umělci, jako jsou zpěvák Chino Moreno z kapely Deftones nebo skupiny Xiu Xiu a Converge. Její hudba zazněla i v seriálu Hra o trůny a podílela se také na soundtracku k hororu X. Večer otevře londýnská multiinstrumentalistka A. A. Williams.
Current 93
Multifunkční sál DOX+, Praha, 23. 11.
Mimořádný dvojkoncert projektu Current 93 se uskuteční u příležitosti samostatné výstavy Davida Tibeta Hallucinate, Children. Výstava představuje Tibetovu tvorbu jako jedinečný svět vizí, textů, obrazů, symbolů a duchovní imaginace; koncerty Current 93 tento svět rozšíří o hudební rozměr jeho díla. Oba koncerty sice proběhnou ve stejný den – jeden od 18 hodin a druhý od 20.30 –, přesto jsou koncipovány jako dvě různé události. Nepůjde o opakování téhož programu, ale o dvě samostatná setkání s jedním z nejvýraznějších a nejosobitějších hlasů experimentální hudby posledních čtyřiceti let. Current 93 vytvářejí osobitý styl na pomezí apokalyptického folku, poezie, mystiky, snu a zvukového rituálu.
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