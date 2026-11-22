Kultura22. 11. 20262 minuty
ALBUM TÝDNE: Marie April přináší záznam znepokojivé noci, během níž plný klub střídá prázdný byt
Pár dní předtím, než 17. listopadu zazpívala v rámci Koncertu pro budoucnost Modlitbu pro Martu, vydala Marie April krátké EP nazvané Usínání. Ve skutečnosti je to ale spíš neusínání – pět písní, které dala dohromady společně s producentem a beatmakerem Kubmatem z kapely Gufrau, se odvíjí jako povídka jedné bezesné noci. Začíná koncertem, rozjetým mejdanem, který je ovšem zmíněn jen v úvodním šestivteřinovém telefonátu: „Čau, já se moc omlouvám, já jdu zrovna hrát, ale já ti pak zavolám, jo?“ prohlásí Marie April ve spěšném intru Show. Všechno ostatní – a podstatné – se pak odehrává poté, co opustí pódium.
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