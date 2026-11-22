Pět světových zpráv
Komise k hackerskému útoku
Evropská komise minulý týden potvrdila, že se v říjnu stala terčem kybernetické kampaně využívající nástroje umělé inteligence. Samotný útok odhalila 22. října. Hackeři podle informací serveru Politico využili veřejně dostupný nástroj ARTEX k vyhledávání zranitelností v IT systémech. Komise kvůli incidentu dočasně odstavila několik aplikací, většinu z nich už obnovila. Mimo jiné byl narušen provoz personální platformy Sysper a systému pro proplácení zdravotních výdajů. Vyšetřování pokračuje a původce útoku není znám. Komise uvedla, že zatím nezjistila důkazy o úniku dat, který by se týkal zaměstnanců jako celku. Útok je součástí širší vlny kybernetických incidentů v Evropě. V říjnu hackeři napadli chladicí systémy stovek francouzských supermarketů a zvýšili teplotu v lednicích a mrazácích až na 50 stupňů. Podobné případy se začátkem listopadu objevily také v dalších evropských zemích.
Skoro čtvrtina dětí žije ve válce
Téměř čtvrtina dětí na světě žije v současnosti v konfliktních zónách. Podle mezinárodní humanitární organizace Save the Children, která se zaměřuje na ochranu a pomoc dětem, jde o nejvyšší počet od roku 1990, kdy se tyto statistiky začaly sledovat. Loni se ozbrojené konflikty dotýkaly 589 milionů dětí, zatímco v roce 2015 jich bylo 378 milionů. Nejvíce zasažená je Afrika, kde v blízkosti bojů žije 260 milionů dětí, a Blízký východ se 67 miliony. Téměř třetina všech zaznamenaných útoků a případů násilí proti dětem se loni odehrála na palestinských územích. Organizace tam evidovala téměř 12 500 případů, převážně útoků na školy a nemocnice. Konfliktní zónu definuje jako oblast do 50 kilometrů od místa, kde došlo alespoň k jednomu ozbrojenému útoku.
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu