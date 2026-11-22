Kultura22. 11. 20263 minuty
SERIÁL TÝDNE: Hec zkouší publikum, jestli ho dokáže brát smrtelně vážně
Kriminálky z okrajů – míst, která žijí vlastním tempem i pravidly – jsou zavedený subžánr světové produkce. Od Británie po Ameriku. Nejvýraznějším z této skupiny je Temný případ. Hlavně první série zasazená do horkem a náboženským fanatismem prostoupených mokřadů Louisiany zanechala výrazný otisk. Je i jednou ze dvou inspirací nové šestidílné minisérie Hec režiséra Michala Samira (ČT). Druhou je neowesternový fenomén Yellowstone odehrávající se na současných rančích a pastvinách Montany.
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