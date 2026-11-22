Uplynulých sedm dní očima Ivana Lampera
Uplynulo 37 let od chvíle, kdy i v okupovaném Československu lidé povstali proti komunistickému režimu a do českých zemí přišla svoboda. Čtyři sta tisíc lidí demonstrovalo v Praze na Letné proti korupci a proruskému směřování Babišovy vlády. Sněžku zasáhl vítr o síle orkánu. S blížící se pátou válečnou zimou ohlásili správci zdejších sbírek na podporu Ukrajiny rekordní zájem českých přispěvatelů. Jsme dva a půl milionu nad loňským rokem, konstatoval pro média Martin Ondráček z iniciativy Dárek pro Putina, která loni na zbraně a civilní pomoc Ukrajině vybrala 384 milionů korun. V Pekingu se sešli vůdcové Číny, Ruska a Ameriky a média informovala o jejich plánu vytvořit společně „novou bezpečnostní architekturu multipolárního světa“; současně s tím se vyjednavači amerického prezidenta Donalda Trumpa v Moskvě omluvili svým ruským protějškům, že po lednovém nástupu opozice do čela Kongresu USA nebude Trump schopen pomáhat Rusku k vítězství nad Ukrajinou tak jako dosud. Od pádu komunismu jsem nezažil nic odpornějšího, než je Trump a ta sebranka kolem něho, glosoval na sociálních sítích kvalitu současné americké administrativy ekonom a ministr několika porevolučních vlád Ivan Pilip. Na Černé hoře se rozběhla sněžná děla. První místo v letošním měření Indexu kvality života sestavovaném na základě pevných kritérií projektem Obce v datech obsadily opět – jako pokaždé od počátku měření v roce 2018 – středočeské Říčany. Předsedou Senátu byl opět zvolen Miloš Vystrčil. O zdraví rozhoduje rodina, ne jídelna, vy, kteří mi píšete, vy přece děláte snídani a večeři pro děti. Ty kuchařky taky mají děti. A ty kuchařky, na rozdíl od vás, vědí, co ty děti jedí a co nejedí, takže vám děkuju za ty vaše maily a prosím, už mi nepište, vzkázal z videa zveřejněného na sociálních sítích premiér Andrej Babiš rodičům znepokojeným jeho osobním rozhodnutím zrušit veškerá pravidla a normy zdravé výživy pro školní jídelny včetně už skoro hotové nově sestavené moderní vyhlášky, což podle zdejších expertů včetně ředitelky Státního zdravotního ústavu Barbory Mackové otevírá dveře k servírování nezdravých, ale levných a snadno připravitelných jídel z polotovarů; Babiš, jehož podnikatelský konglomerát Agrofert patří mezi zdejší největší polotovarové dodavatele do škol, kritiku svého zákazu odmítl s tím, že do nové vyhlášky dali odborníci „recepty... třeba hamburger s hrachem, co by nežrali ani bezdomovci, ani prasata“. Její příběh je jedním z největších kosmických dobrodružství: když se 5. září 1977 vydávala na cestu, její životnost se odhadovala na necelých pět let – a ona už desetinásobně překonala plánovanou délku své mise a komunikuje s námi dál. To je naprosto neuvěřitelné, glosoval popularizátor kosmonautiky Tomáš Přibyl pro server Novinky.cz cestu kosmické sondy Voya- ger 1, která se po padesátiletém putování dostala do vzdálenosti jednoho světelného dne od Země a stala se tak nejvzdálenějším předmětem vyslaným lidmi do vesmíru; pro případné setkání s mimozemskými sousedy nese sonda na palubě zlatou gramodesku obsahující vedle jiných charakteristických zvuků Země i vzkaz v češtině: „Milí přátelé, přejeme vám vše nejlepší!“ Meteorologové upozornili veřejnost, že rozsáhlý vpád polárního vzduchu v nejbližší době ukončí dosavadní teplé a deštivé počasí a teploty klesnou hluboko pod dlouhodobý průměr. [email protected]
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