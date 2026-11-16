Odpočinek, který bere všechnu sílu
Co se děje s mozkem při sledování krátkých videí
Editorial
Anketa
Jak se vám líbí nová hra Grand Theft Auto VI (GTA VI)?
Respekt
Šabatová, Michopulos, Vlasáková, Jourová a další – velká anketa: Mají se protesty po Letné přitvrdit?
František Trojan, Eva Soukeníková
Oslovili jsme osm osobností veřejného života, aby zhodnotily, zda má současná podoba protestu nadále význam, nebo je třeba ji změnit
Respekt • Despekt
Komentář
Žádná „druhá Jalta“ se nekoná. Zbytek světa si ji líbit nenechá
Tomáš Lindner
Setkání tří nejmocnějších mužů světa ale ukázalo, jak ve stínu válek a trumpismu roste čínská moc
Že by se 17. listopadu nemělo pískat na politiky ANO? A kdy jindy?
Marek Švehla
Tři důvody, proč je chování na Národní třídě v naprostém pořádku
Bára Stárek se snažila bránit proti sturmführerovi Rajchlovi, ale přitom udělala velkou chybu
Marek Švehla
Čeští fašisti dostali potvrzeno, že Soros je tím správným kritériem, koho lynčovat a koho ne
Co říkají uvězněná letadla o éře umělé inteligence
Fareed Zakaria
Po dekády vytvářená obrana počítačů najednou nestačí
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Pětice evropských vlád boří dosavadní tabu
Tomáš Lindner
Pouští se do radikálního pokusu: poslat nechtěné migranty do středu Afriky
Táhněte všichni k čertu. A Tommy Lee Jones půjde do Texasu
Sasha von Oldershausen, The New York Times
Uzavřený herec žije v Texas Hill Country se svými koňmi, daleko od shonu showbyznysu. V seriálu Ničemové se však po desítkách let vrací na televizní obrazovku
Společnost
Věda
Rozhovor
„Skvělá práce, Voyagere!“ Sonda vyslaná ke hvězdám je od nás jeden světelný den a stále komunikuje
Florian Kappelsberger
Vedoucí vědkyně mise Linda Spilker o chvílích, kdy lidé poprvé spatřili detailní snímky měsíců Jupiteru a Saturnu, poznatcích z mezihvězdného prostoru a o tom, jak ona sama oslaví důležitý milník v letu sondy
Kultura
Trapné nebo v lihu. Proč český film nevypráví příběhy žen padesát plus
Jindřiška Bláhová
Herečkám s věkem ubývá velkých rolí. Padesátka je zlom: nastává ticho a čekání na šanci, že si zase zahrají – jako seniorky