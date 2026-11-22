Proč mají demonstrace smysl
Pozice diváka, který sedí u televize, jí popcorn a posmívá se těm, kteří se snaží něco dělat, je vděčná, protože vůbec nic neriskuje
Po každé větší demonstraci se ozvou kritické hlasy vysvětlující, proč se s ní neztotožňují. To společnost potřebuje, aby se daly tříbit myšlenky. A přijde mi škoda, aby se s nimi nepolemizovalo, protože z toho snad může vzejít i něco dobrého.
Tereza Matějčková z Echa24 v rozhovoru pro DVTV mimo jiné řekla, že z poplatků se stal „takový totem“ a prý to „hlavně nesvědčí“ veřejnoprávním médiím. „Tady ta část společnosti si možná vzala veřejnoprávní média také trošku jako rukojmí, protože veřejnoprávní média by tu ze své definice měla být pro všechny, i pro ty, kteří volili Babiše, kteří volili Okamuru.“ Podle Matějčkové se stávají média závislá na jedné části společnosti a tím ztrácejí ještě důležitější nezávislost, než je ta finanční.
Tento přístup se v argumentaci Terezy Matějčkové, ale i jejího domovského média ozývá často. Kdokoli se veřejně postaví za nějaké hodnoty, chce věci měnit, působí v jejím podání trochu jako sprostý podezřelý. Pozice diváka, který sedí u televize, jí popcorn a posmívá se těm, kteří se snaží něco dělat, je vděčná, protože vůbec nic neriskuje. A má navíc jistotu, že dostane dost podnětů ke své kritice, neboť lidské snažení je vždy tak trochu legrační. Jenže přesně bez těchto lidí nebude demokracie funkční.
Česká televize je tu i pro voliče Babiše a Okamury. Možná i většina jejího obsahu je pro ně, protože i oni mají děti, dívají se na filmy, zábavné show, seriály, dokumenty (byť třeba jen o zvířatech), zpravodajství je neutrální, takže informuje i je. V diskusích má Česká televize mimo jiné tak často šéfa paní Matějčkové Dalibora Balšínka, že jsou voliči ANO a SPD zastoupeni i názorově. Přesně tak to má být. Ale ano, nenajdou tam například dezinformace o Ukrajině. To by si zřejmě někteří přáli, ale to už by ČT neplnila svou roli danou ze zákona.
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