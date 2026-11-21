Že by se 17. listopadu nemělo pískat na politiky ANO? A kdy jindy?
Tři důvody, proč je chování na Národní třídě v naprostém pořádku
Kdy jindy, když ne na 17. listopadu bychom se měli sjednotit a nepískat na sebe,“ postěžoval si po oslavách výročí revoluce jeden z poslanců ANO. Není důležité který, protože podobným způsobem si na pískot během kladení kytek u památníku na Národní třídě stěžovali skoro všichni reprezentanti strany Andreje Babiše. Tady jsou tři důvody, proč na pískání během 17. listopadu nic pohoršujícího není, zvlášť na Národní třídě.
1/ Občané nemají během roku mnoho příležitostí setkat se s politiky, které si platí, aby odpovědně a poctivě spravovali jejich stát. A pokud se taková příležitost naskytne, mají mít možnost dát najevo, co si o práci politiků myslí. Nikdo od nich nemá požadovat, aby počkali na jindy.
2/ Pod pojmem demokracie totiž nelze chápat jen „něco velkého“ – ochotu respektovat parlamentní pravidla a svobodu lidí. Úroveň demokracie určují i druhořadé věci, třeba fungování parlamentních stran, jejich způsob rozhodování a výběru lidí do čela státu. A pokud Babišovo ANO funguje jako firma jednoho majitele, je nesmysl lidem vyčítat, že právě u památníku 17. listopadu dají najevo, že se jim takový vztah k demokracii nelíbí.
3/ Místo pohoršování se nad pískáním je třeba se naopak ptát, čím si vládní politici během roku zasloužili, aby jim lidé projevovali úctu a slávu právě během oslav svátku demokracie. A upřímně – moc toho není. Přitom nejde jen o slavné poplatky za veřejnoprávní média, ale řadu dalších rozhodnutí. Například pokud vláda vedená ANO vybírá šéfa klíčové hospodářské instituce – Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – způsobem, který vzbuzuje podezření, že výběrové řízení je vypsáno jen naoko, na poslední chvíli tak, aby vláda odradila kvalitní kandidáty a dosadila si vlastní loutku, kdy jindy jí dát najevo nesouhlas než na Národní třídě 17. listopadu?
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu