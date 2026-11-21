Pětice evropských vlád boří dosavadní tabu
Pouští se do radikálního pokusu: poslat nechtěné migranty do středu Afriky
Roky se mluví o tom, že Evropskou unii před stagnací zachrání jen vícerychlostní model. Tedy že se spojí skupinka ochotných zemí a zkusí společně něco nového bez ohledu na brzdící vlády jiných členských států, které se v případě zájmu mohou časem připojit. Málokdy dostal tento vzorec tak konkrétní obrys jako uplynulé pondělí ve Vídni. Pět zemí – Německo, Nizozemsko, Dánsko, Rakousko a Řecko – oznámilo pokus o radikálně novou migrační politiku, s nímž zásadně nesouhlasí třeba dosluhující francouzský prezident či španělská vláda.
Plán v kostce spočívá v nuceném přesunu odmítnutých žadatelů o azyl, kteří se z evropských zemí nechtějí dobrovolně vrátit do své vlasti, do středoafrické Rwandy. Tam budou moci zůstat, najít si práci a začít nový život, nebo se s pomocí mezinárodních agentur OSN přece jen vrátit do původního domova.
„Projekt se tedy netýká uznaných uprchlíků, ale pouze lidé bez nároku na azylovou ochranu, kteří nerespektují zákonnou povinnost k návratu,“ zdůrazňuje ve svých komentářích nejcitovanější německý odborník na uprchlické právo Daniel Thym z Univerzity v Kostnici. I tak by tento postup byl ještě před několika lety nemyslitelný, zvláště ze strany Německa. Reaguje na nárůst krajní pravice, která napříč Evropou mobilizuje voliče argumentem, že vlády „ztratily kontrolu“ nad svými hranicemi. V Německu je téma zvlášť citlivé kvůli několika teroristickým útokům a brutálním zločinům spáchaným v posledních letech právě odmítnutými žadateli o azyl, které úřady navzdory jejich radikálně islamistickému světonázoru nebo plnému trestnímu rejstříku nedokázaly dostat pryč ze země.
Doposud neřešitelný rébus
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