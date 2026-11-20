Žádná „druhá Jalta“ se nekoná. Zbytek světa si ji líbit nenechá
Setkání tří nejmocnějších mužů světa ale ukázalo, jak ve stínu válek a trumpismu roste čínská moc
„Vladimire Vladimiroviči, je tohle druhá Jalta?“ zvolal ruský zpravodaj ve chvíli, kdy měli novináři opustit sál a začala uzavřená část čtvrtečního setkání mezi čínským, americkým a ruským prezidentem. Putin se naoko zamyslel a po chvilce přikývl. Později na tiskové konferenci dodal, že na konferenci v Jaltě, která rozdělila Evropu po porážce nacistů do sfér vlivu – a její středovýchodní část na desítky let uzavřela do sovětského systému –, přece nebylo nic špatného, protože jen „stvrdila realitu v terénu“.
První společný summit vládců Číny, USA a Ruska vzhledem k takovým slovům vyvolával obavy v zemích, které chtějí o své budoucnosti rozhodovat svobodně. Zvláště Rusko, ale i Čína se o „sféry vlivu“ – tedy o dominanci nad menšími sousedy spojenou s omezením jejich rozhodování v některých tématech – dlouhodobě snaží. A Donald Trump uvažuje v podobných kategoriích – což se letos názorně projevilo při únosu venezuelského diktátora Madura a při opakovaných výhrůžkách, že obsadí Grónsko.
A přesto není třeba propadat beznaději: dnešní svět je v mnohém dál než v roce 1945, moc tří stárnoucích vládců je omezenější, než měli tehdejší vítězové druhé světové války. A při hledání podstatné zprávy ze summitu se mnohem více než na Putina nebo Trumpa musíme zaměřit na jejich čínského hostitele.
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