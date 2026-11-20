Tomáš Brolík: Sledujte, jak se v Polsku blíží k moci nácek
Když všichni taktizují, Grzegorz Braun se směje
Někdy se v politice stane, že věci jsou jednoduché. U našich polských sousedů je jedna věc naprosto průzračná a prostá: muž jménem Grzegorz Braun a jeho následovníci jsou náckové a fašouni.
Jiná slova nepopisují přesně lidi, kteří křičí na svoje spoluobčany židovského původu, že jsou “špinavý Židi” a “nosatý Židi”. Braun taky má rád Putinovo Rusko, protože je rozhodně lepší než Němci, než Brusel, a pochopitelně, Židé. Braunova posedlost Židy je všeprostupující, doplňuje ji nenávist k homosexuálům, k ženám, které jdou na potrat, k Ukrajincům (k těm hodně). Je mnohem víc lidí, které Braun nenávidí, než naopak. Nenávidí taky většinu Poláků, protože jsou to v jeho očích zrádci jiných, lepších Poláků. Především ale nenávidí zmíněné Židy, to je nutné ještě jednou zdůraznit, jako to ostatně dělá sám Grzegorz Braun.
Když se loni volil v Polsku prezident, dostal Grzegorz Braun přes šest procent hlasů. A nebyl to ze strany polského elektorátu šprým či protest, protože jeho strana Konfederace Koruny polské získává dlouhodobě k deseti procentům hlasů v průzkumech.
Strana, která otevřeně velebí Putina a je plná antisemitů vůbec ne salónních, ale těch, kteří tlučou lidi na ulici, je ve většině zemí obklopená silnou vrstvou politické izolace, je v tom kus její síly, ale pochybné. Těch několik procent zablokovaných hlasů je pro ostatní politická komplikace, ale tak to holt je.
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