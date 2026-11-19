Zapálit nepohodlnému zastupiteli auto je snadné. Minimálně v Hluboké nad Vltavou
Za žhářským útokem na kritika radnice se rýsuje příhoda, nad níž zůstává rozum stát
Hluboká nad Vltavou je jedním z posledních míst, kde se občané od revoluce těší z nepřerušené vlády ODS. Až letos v komunálních volbách dostala tato partaj vzkaz, že její sousedé jsou méně spokojení, než dosud bývalo v tomhle pětitisícovém městečku kousek od Českých Budějovic zvykem. Poprvé totiž na počet hlasů vyhrál někdo jiný, konkrétně kandidátka Politika je služba vedená známým kritikem poměrů na hlubocké radnici, architektem Martinem Veberem.
Na vstup do rady města a převzetí kontroly nad hospodařením to vítězství nestačilo, s tím ale Veber ani nepočítal. „Byli dohodnutí hodinu po volbách, osobně se nám přišli pochlubit. Podle mě ale ta koalice vznikla už před volbami a jen nervózně čekali na výsledky,“ vysvětluje s odkazem na trik, který skupina lidí ovládající město, vedená senátorem Tomášem Jirsou a králem jihočeského politického zákulisí Pavlem Dlouhým, používá už desítky let: obsazuje svými lidmi „konkurenční“ kandidátky, takže v konečném součtu nikdy ani prohrát nemohou. I tentokrát tak opět vznikla široká koalice vedená starostou Jirsou a tradičním místostarostou Dlouhým (ten si mimochodem ponechal v gesci územní plán a městskou policii), kde kromě ODS zasedla tři nezávislá uskupení a ANO. V opozici zůstal pouze vítěz – Politika je služba.
Tohle staronové rozdělení moci nad finančními toky města přichází v době, kdy českobudějovická kriminálka uzavřela případ nočního žhářského útoku právě na Martina Vebera, při němž letos v únoru shořelo Veberovo auto zaparkované před jeho rodinným domem. Sám Veber nepochybuje, že případ, po němž se začalo v pražských médiích o Hluboké psát jako o „jihočeském Palermu“, souvisí s jeho politickou činností na radnici, kde dlouhodobě kritizuje neprůhledný prodej obecního majetku a městské zakázky směřující do rukou různě propojených spřátelených firem. Nebo se dožaduje zavedení on-line přenosů ze schůzí zastupitelstva, které jsou v jiných městech samozřejmostí.
Řekni, že si to zapálil sám
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