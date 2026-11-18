Na dívky se už dnes nesmí mluvit ani dívat. Co si myslí noví členové Rady pro rovnost žen a mužů
Ženy XYZ #71: Feministický podcast, ve kterém Silvie Lauder, Markéta Plíhalová a Clara Zanga řeší důležitá aktuální témata
Redaktorky Respektu Markéta Plíhalová a Clara Zanga ve feministickém podcastu Ženy XYZ debatovaly o nových členech a členkách Rady vlády pro rovnost žen a mužů i o vyjádřeních nového člena Rady vlády pro lidská práva Jakuba Kříže, který se domnívá, že k interrupcím je mnoho žen nuceno a že single ženy by neměly mít právo podstoupit umělé oplodnění. Spor o IVF mezi resorty zdravotnictví a sociálních věcí přitom stále trvá.
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Podcast je součástí série
Ženy XYZ
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