Redakce Respektu o 17. listopadu: Euforie, kocovina, rány v centru Prahy i nečekaných 37 let svobody
Speciál Výtahu Respektu se členy a členkami redakce o tom, jak vzpomínají na 17. listopad 1989 i s čím si výročí spojuje generace, která se narodila až po revoluci
Výtah Respektu: Lidé napříč Českem si dnes připomínají 37. výročí sametové revoluce. V regionech i hlavním městě se konají happeningy, pietní akty, koncerty i shromáždění. Stejné výročí nicméně v těchto dnech slaví i Respekt. Někteří jsou v něm členy od prvního dne, redakce se ale za téměř čtyři dekády rozrostla i o lidi, kteří se narodili až po roce 1989. Ve speciální epizodě se proto Zuzana Machálková ptá, jak 17. listopad prožili lidé, kteří se tehdejších událostí aktivně účastnili, a co si s ním spojují mladší generace. Liší se jejich pohled na oslavy svátku demokracie?
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