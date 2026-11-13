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13. 11. 202648 minut

Rakušan luxuje opozici i ANO - a ODS neví, co se sebou

Vládneme, nerušit #86: O aktuálním politickém dění v Česku s Kristýnou Jelínkovou, Františkem Trojanem a Filipem Zelenkou

Kristýna Jelínková
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František Trojan
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Filip Zelenka
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Starostové nadále rostou, ODS nadále stagnuje a nezdá se, že by se něco mělo měnit. Co za nárůstem podpory pro Rakušana a spol. stojí? Proč nefunguje Martin Kupka? Nebo právě on jako jediný z ODS funguje? O tom si povídali Kristýna Jelínková, František Trojan a Filip Zelenka v novém díle podcastu Vládneme, nerušit.

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