0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Když se bo(u)ří kultura
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
14. 11. 202659 minut

Proč se Bohuš na Zábradlí svléknul donaha? A taky byste chtěli mít vlastního gumáka?

V dalším díle videopodcastu týdeníku Respekt Dělníci kultury spolu Jindřiška Bláhová, Pavel Turek a Jan H. Vitvar debatují o tom, co je v uplynulém týdnu v kultuře zaujalo a o své aktuální práci

Jindřiška Bláhová
,
Pavel Turek
,
Jan H. Vitvar
Chcete nás vidět v Google nahoře? Přidejte si Respekt.cz jako oblíbený zdroj

Tentokrát došlo na:

  • trest 10,5 roku vězení pro komika Russella Branda
  • přestřelku mezi kapelou The Strokes a hudebním kritikem Anthonym Fantanem
  • zamítnutí ministerstva kultury nákupu děl Davida Böhma a Jiřího Franty pro Národní galerii Praha
  • finalisty výběrového řízení na nové vedení NGP
  • inscenaci Dědictví aneb Kurvahošigutntág (Divadlo Na zábradlí)
  • výstavu Das große Drama. Auguste Rodin und der Streit um die Moderne (Albertinum, Drážďany)
  • comeback Johnnyho Deppa s filmem Ebenezer
  • portrét malíře Romana Košťála a jeho výstavu Voyer (Bold Gallery)
  • výstavu Kláry Hartlové Příslib návratu (Hidden Gallery)
  • album hudebníka Adam the World chrasty&sliny
  • knihy Daniela Kehlmanna Šálivá hra světla (Argo) a Ivany Čornejové Krakonoš – Stručná historie (Paseka)
  • katalog výstavy Medzi eufóriou a vyčerpáním. Bratislavská klubová scéna 90. rokov (N Press, Múzeum města Bratislavy)
  • fiktivní dokumentární sérii Cunk on Cinema (od 12. listopadu na Netflixu) a výstavu Proti proudu. Skupina surrealistů 1934 – 2024 (od 26. listopadu ve Veletržním paláci NGP)
↓ INZERCE

Poslouchejte nás v aplikacích:

Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].

Podcast je součástí série

Dělníci kultury

78 článků
78 podcastů
Všechno k sérii

Další podcasty

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články