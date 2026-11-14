14. 11. 202659 minut
Proč se Bohuš na Zábradlí svléknul donaha? A taky byste chtěli mít vlastního gumáka?
V dalším díle videopodcastu týdeníku Respekt Dělníci kultury spolu Jindřiška Bláhová, Pavel Turek a Jan H. Vitvar debatují o tom, co je v uplynulém týdnu v kultuře zaujalo a o své aktuální práci
Tentokrát došlo na:
- trest 10,5 roku vězení pro komika Russella Branda
- přestřelku mezi kapelou The Strokes a hudebním kritikem Anthonym Fantanem
- zamítnutí ministerstva kultury nákupu děl Davida Böhma a Jiřího Franty pro Národní galerii Praha
- finalisty výběrového řízení na nové vedení NGP
- inscenaci Dědictví aneb Kurvahošigutntág (Divadlo Na zábradlí)
- výstavu Das große Drama. Auguste Rodin und der Streit um die Moderne (Albertinum, Drážďany)
- comeback Johnnyho Deppa s filmem Ebenezer
- portrét malíře Romana Košťála a jeho výstavu Voyer (Bold Gallery)
- výstavu Kláry Hartlové Příslib návratu (Hidden Gallery)
- album hudebníka Adam the World chrasty&sliny
- knihy Daniela Kehlmanna Šálivá hra světla (Argo) a Ivany Čornejové Krakonoš – Stručná historie (Paseka)
- katalog výstavy Medzi eufóriou a vyčerpáním. Bratislavská klubová scéna 90. rokov (N Press, Múzeum města Bratislavy)
- fiktivní dokumentární sérii Cunk on Cinema (od 12. listopadu na Netflixu) a výstavu Proti proudu. Skupina surrealistů 1934 – 2024 (od 26. listopadu ve Veletržním paláci NGP)
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Podcast je součástí série
Dělníci kultury
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