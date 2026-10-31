31. 10. 202653 minut
Prosadí Macinka v Národním divadle nápis Motoristé sobě? A kým se necháte natočit, než půjdete do vězení?
S Jindřiškou Bláhovou, Pavlem Turkem a Janem H. Vitvarem o dění v kultuře na festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava
V dalším díle videopodcastu týdeníku Respekt Dělníci kultury - tentokrát natočeném živě na festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava - spolu Jindřiška Bláhová, Pavel Turek a Jan H. Vitvar debatují o tom, co je v uplynulém týdnu v kultuře zaujalo a o své aktuální práci. Tentokrát došlo na:
- reakce kulturní scény na aktuální kroky ministerstva kultury včetně odvolání šéfa dozorčí rady Státního fondu kinematografie Petra Dvořáka
- odhalení sochy Vladimíra Durbáka Medzi nami před Strakovou akademií
- investici Elona Muska do společnosti Skydance Corporation
- rozhovor se spisovatelkou Leuou Ypi
- dokumenty Nathana Fieldera a Lance Oppenheima Uvidíš všechno, Reginy Schilling Ingeborg Bachmann: Někdo, kdo byl kdysi já a Markéty Sehnalové Mucha: Mrdá mně v hlavě
- album The Holy Bible Live kapely Manic Street Preachers
- knihy Guzel Jachiny Ejzen (Prostor) a Maggie Nelson Argonauti (NLN)
- žebříček 200 nejlepších rockových songů 21. století podle časopisu Rolling Stone
- koncerty saxofonisty Shabaky Hutchingse (La Fabrika 5. listopadu) a kapely Kabát (Ško-Energo Aréna Mladá Boleslav 7. listopadu), film Eleanor Coppoly Making Marie Antoinette a premiéru inscenace Dědictví aneb Kurvahošigutntág (Divadlo Na zábradlí 5. listopadu)
Když už člověk jednou je, tak má sledovat kulturu v Respektu.
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Podcast je součástí série
Dělníci kultury
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