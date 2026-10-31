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31. 10. 202653 minut

Prosadí Macinka v Národním divadle nápis Motoristé sobě? A kým se necháte natočit, než půjdete do vězení?

S Jindřiškou Bláhovou, Pavlem Turkem a Janem H. Vitvarem o dění v kultuře na festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava

Jindřiška Bláhová
,
Pavel Turek
,
Jan H. Vitvar
Podpořte Respekt v Křišťálové Lupě v kategorii zpravodajství a publicistika. Už jen dnes.

V dalším díle videopodcastu týdeníku Respekt Dělníci kultury - tentokrát natočeném živě na festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava - spolu Jindřiška Bláhová, Pavel Turek a Jan H. Vitvar debatují o tom, co je v uplynulém týdnu v kultuře zaujalo a o své aktuální práci. Tentokrát došlo na:

  • reakce kulturní scény na aktuální kroky ministerstva kultury včetně odvolání šéfa dozorčí rady Státního fondu kinematografie Petra Dvořáka
  • odhalení sochy Vladimíra Durbáka Medzi nami před Strakovou akademií
  • investici Elona Muska do společnosti Skydance Corporation
  • rozhovor se spisovatelkou Leuou Ypi
  • dokumenty Nathana Fieldera a Lance Oppenheima Uvidíš všechno, Reginy Schilling Ingeborg Bachmann: Někdo, kdo byl kdysi já a Markéty Sehnalové Mucha: Mrdá mně v hlavě
  • album The Holy Bible Live kapely Manic Street Preachers
  • knihy Guzel Jachiny Ejzen (Prostor) a Maggie Nelson Argonauti (NLN)
  • žebříček 200 nejlepších rockových songů 21. století podle časopisu Rolling Stone
  • koncerty saxofonisty Shabaky Hutchingse (La Fabrika 5. listopadu) a kapely Kabát (Ško-Energo Aréna Mladá Boleslav 7. listopadu), film Eleanor Coppoly Making Marie Antoinette a premiéru inscenace Dědictví aneb Kurvahošigutntág (Divadlo Na zábradlí 5. listopadu)

Když už člověk jednou je, tak má sledovat kulturu v Respektu.

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