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28. 10. 20261 hodina 2 minuty

Snažit se ve škole je na nic, myslí si kluci. Proč chlapci zaostávají ve vzdělávání

Ženy XYZ #68: Feministický podcast, ve kterém Silvie Lauder, Markéta Plíhalová a Clara Zanga řeší důležitá aktuální témata

Silvie Lauder
,
Markéta Plíhalová
,
Clara Zanga
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Jde o trend patrný napříč mnoha zeměmi: klukům se ve škole daří hůř než dívkám. Může za to rozdíl v socializaci, fakt, že známky neodrážejí jen vědomosti, i stereotypy o tom, že zatímco dívky mají znalosti našprtané, chlapci se nemusejí tolik snažit. Jeden další důvod odhalila francouzská výzkumnice Clotilde Napp, když se ponořila do výsledků testů PISA z let 2012 a 2018 a zjistila, že ve všech jedenašedesáti zemích přikládají patnáctileté dívky vzdělání mnohem větší důležitost než stejně staří chlapci. Čím je rozdílný názor způsoben? Jak by na zaostávání chlapců měla reagovat škola? A jak rodina? V nejnovějším díle podcastu Ženy XYZ o tom diskutují redaktorky Silvie Lauder, Markéta Plíhalová a Clara Zanga. 

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Podcast je součástí série

Ženy XYZ

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