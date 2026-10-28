Snažit se ve škole je na nic, myslí si kluci. Proč chlapci zaostávají ve vzdělávání
Ženy XYZ #68: Feministický podcast, ve kterém Silvie Lauder, Markéta Plíhalová a Clara Zanga řeší důležitá aktuální témata
Jde o trend patrný napříč mnoha zeměmi: klukům se ve škole daří hůř než dívkám. Může za to rozdíl v socializaci, fakt, že známky neodrážejí jen vědomosti, i stereotypy o tom, že zatímco dívky mají znalosti našprtané, chlapci se nemusejí tolik snažit. Jeden další důvod odhalila francouzská výzkumnice Clotilde Napp, když se ponořila do výsledků testů PISA z let 2012 a 2018 a zjistila, že ve všech jedenašedesáti zemích přikládají patnáctileté dívky vzdělání mnohem větší důležitost než stejně staří chlapci. Čím je rozdílný názor způsoben? Jak by na zaostávání chlapců měla reagovat škola? A jak rodina? V nejnovějším díle podcastu Ženy XYZ o tom diskutují redaktorky Silvie Lauder, Markéta Plíhalová a Clara Zanga.
Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].
Podcast je součástí série