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22. 10. 202645 minut

Martin Kodl: Jsme jako centrální banka umění. Zodpovědnost za ceny je obrovská

Tekutá společnost #29: Se známým galeristou o cenách obrazů, aukčních rekordech i emocích kolem prodejů

Barbora Kroužková
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Hostem podcastu Barbory Kroužkové byl galerista Martin Kodl. Proč i v další velké aukci sází na Emila Fillu a Toyen? Jak často doma za komunistů sundávali obrazy ze zdi a schovávali je? Jaký největší dar mu dal jeho otec a jak se předává láska k umění. Jak vybírá, co podpoří? A proč je to obrovská zodpovědnost i boj s vkusem?

Pořad Tekutá společnost můžete sledovat každý čtvrtek na: 

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Podcast je součástí série

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