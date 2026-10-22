Martin Kodl: Jsme jako centrální banka umění. Zodpovědnost za ceny je obrovská
Tekutá společnost #29: Se známým galeristou o cenách obrazů, aukčních rekordech i emocích kolem prodejů
Hostem podcastu Barbory Kroužkové byl galerista Martin Kodl. Proč i v další velké aukci sází na Emila Fillu a Toyen? Jak často doma za komunistů sundávali obrazy ze zdi a schovávali je? Jaký největší dar mu dal jeho otec a jak se předává láska k umění. Jak vybírá, co podpoří? A proč je to obrovská zodpovědnost i boj s vkusem?
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